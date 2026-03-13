Brat Darka Lazića 7. motociklista koji je poginuo od početka godine: Ovo su najčešći uzroci smrti motorista u Srbiji

Stručnjaci otkrivaju najčešće uzroke i savete kako smanjiti rizik na putevima.

Tragična pogibija Dragana Lazića, brata pevača Darko Lazić ponovo je otvorila pitanje bezbednosti motociklista u Srbiji. Prema dostupnim podacima saobraćajne policije i stručnjaka za bezbednost saobraćaja, vozači motora spadaju među najugroženije učesnike u saobraćaju, a nesreće u kojima učestvuju često imaju najteže posledice.

Podetimo, rođeni brat pevača Darka Lazića, Dragan Lazić, poginuo je 11. marta u teškoj saobraćajnoj nesreći na motociklu kada mu je put presekao automobilana putu Šabac–Valjevo i od zadobijenih povreda nije mu bilo spasa. Njegova sahrana, na kojoj su se okupili članovi porodice i prijatelji, održana je danas uz emotivne oproštaje, dok se policija i dalje bavi istragom okolnosti nesreće.

Prema podacima nadležnih institucija, u Srbiji svake godine desetine motociklista izgubi život na putevima, a stručnjaci upozoravaju da je rizik stradanja višestruko veći nego kod vozača automobila.

Sa dolaskom lepšeg vremena na ulicama je sve više motocikala i mopeda, zbog čega policija upućuje posebno upozorenje vozačima dvotočkaša. Zabrinjava podatak da je za manje od tri meseca ove godine u saobraćajnim nesrećama već stradalo sedam motociklista, zaključno sa bratom Darka Lazića.

Iz Uprave saobraćajne policije podsećaju da je zaštitna oprema ključna za bezbednost. Posebno naglašavaju važnost nošenja zaštitne kacige, koja u mnogim slučajevima može spasiti život ili značajno ublažiti posledice povreda.

Tokom 2025. godine na putevima u Srbiji poginulo je ukupno 48 vozača motora (dvotočkaša). Prema podacima Asocijacije za bezbednost motociklista i Agencije za bezbednost saobraćaja (ABS), od ukupnog broja stradalih, 46 su bili motociklisti, dok su dvojica bili vozači mopeda.

Iako motocikli čine relativno mali deo voznog parka, njihov udeo među poginulima u saobraćaju je oko 14-15% ukupnog broja poginulih u saobraćajnim nesrećama tokom 2025. godine, što stručnjaci ocenjuju kao veoma visok procenat. Svaki drugi poginuli motociklista bio je mlad, starosti između 15 i 30 godina.

Zvanični izveštaji ukazuju na to da je 2025. godina bila obeležena povećanim brojem saobraćajnih nezgoda, sa ukupno oko 484 stradale osobe u svim vrstama udesa, a gotovo polovina žrtava su takozvani ranjivi učesnici u saobraćaju - pešaci, biciklisti i motociklisti.

Prema analizama stručnjaka, motociklisti imaju i do 20 puta veći rizik da učestvuju u nezgodisa smrtnim ishodom u odnosu na vozače putničkih automobila.

Autor: D.Bošković