Motociklista teško povređen na mestu gde je poginuo brat Darka Lazića: Detalji nezgode kod Vladimiraca

Izvor: Telegraf

Teška saobraćajna nezgoda dogodila se u jutarnjim časovima u blizini sela Belotić, u opštini Vladimirci, kada je motociklista zadobio teške telesne povrede, potvrđeno je Telegraf.rs.

Prema prvim informacijama, nezgoda se dogodila na deonici puta koja je već duže vreme poznata kao jedna od opasnijih u ovom delu Mačve.

Povređeni motociklista je nakon udesa hitno prevezen u bolnicu, ali za sada nema zvaničnih informacija o njegovom zdravstvenom stanju.

Mesto na kojem se dogodila nezgoda već je poznato kao "crna tačka" zbog čestih saobraćajnih nesreća.

Upravo na toj deonici puta pre nekoliko dana dogodila se i nesreća u kojoj je život izgubio Dragan Lazić brat folk pevača Darka Lazića.

Okolnosti pod kojima je došlo do današnje nezgode za sada nisu poznate, a očekuje se da će više detalja biti poznato nakon uviđaja i policijske istrage.

