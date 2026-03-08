JOŠ JEDNA TRAGEDIJA KOD ŠAPCA: Motociklista izgubio život u saobraćajnoj nesreći

Teška saobraćajna nesreća dogodila se danas na putu Vladimirci - Draginje, u selu Krnule kod Šapca, kada je jedan motociklista (52) izgubio život nakon što je sleteo sa kolovoza.

Kako nezvanično saznaje Kurir, motociklista je tokom vožnje izgubio kontrolu, nakon čega je sleteo sa puta.

- Motociklista je zadobio teške telesne povrede opasne po život. Hitna pomoć je brzo stigla na lice mesta i prevezla ga do bolnice, ali je muškarac, nažalost, preminuo na putu - kaže izvor Kurira.

Prema prvim informacijama, u ovoj saobraćajnoj nesreći nije učestvovalo drugo vozilo.

- U nesreći nije učestvovalo drugo vozilo. Pretpostavlja se da je vozač izgubio kontrolu nad motociklom i sleteo sa puta - dodaje sagovornik.

Na mesto nesreće izašli su pripadnici policije koji su obavili uviđaj, a okolnosti pod kojima je došlo do tragedije biće utvrđene daljom istragom.

Podsetimo, u okolini Šapca malo nakon ove nesreće dogodila se još jedna kada su poginule majka i ćerka.

Autor: Marija Radić