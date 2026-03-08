AKTUELNO

Hronika

JOŠ JEDNA TRAGEDIJA KOD ŠAPCA: Motociklista izgubio život u saobraćajnoj nesreći

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Pixabay.com ||

Teška saobraćajna nesreća dogodila se danas na putu Vladimirci - Draginje, u selu Krnule kod Šapca, kada je jedan motociklista (52) izgubio život nakon što je sleteo sa kolovoza.

Kako nezvanično saznaje Kurir, motociklista je tokom vožnje izgubio kontrolu, nakon čega je sleteo sa puta.

- Motociklista je zadobio teške telesne povrede opasne po život. Hitna pomoć je brzo stigla na lice mesta i prevezla ga do bolnice, ali je muškarac, nažalost, preminuo na putu - kaže izvor Kurira.

Prema prvim informacijama, u ovoj saobraćajnoj nesreći nije učestvovalo drugo vozilo.

pročitajte još

U STRAVIČNOJ NESREĆI KOD ŠAPCA POGINULE MAJKA I ĆERKA: Ovo su najnoviji detalji tragedije koja je potresla Srbiju (FOTO)

- U nesreći nije učestvovalo drugo vozilo. Pretpostavlja se da je vozač izgubio kontrolu nad motociklom i sleteo sa puta - dodaje sagovornik.

Na mesto nesreće izašli su pripadnici policije koji su obavili uviđaj, a okolnosti pod kojima je došlo do tragedije biće utvrđene daljom istragom.

Podsetimo, u okolini Šapca malo nakon ove nesreće dogodila se još jedna kada su poginule majka i ćerka.

pročitajte još

SAOBRAĆAJKA KOD LIPOVAČKE ŠUME: Zbog udesa nastale kilometarske kolone (FOTO+VIDEO)

Autor: Marija Radić

#Saobraćajna nesreća

#Tragedija

#motociklista

#udes

#Šabac

POVEZANE VESTI

Hronika

MOTOCIKLISTA POGINUO U TEŠKOJ NESREĆI: Hitno se oglasila policija

Hronika

ZASPAO ZA VOLANOM, PUKOM SREĆOM IZBEGNUTA TRAGEDIJA: Teška saobraćajka kod Šapca, sudarili se auto i kamion (FOTO)

Hronika

TEŠKA SAOBRAĆAJKA NA PUTU SOPOT–MLADENOVAC: Automobil sleteo s puta, vatrogasci izvlače demolirano vozilo!

Hronika

Težak udes kod Šapca! Motociklista teško povređen: Skrenuo sa puta pravo u kanal

Hronika

OVO JE MARKO KOJI JE POGINUO KOD ZRENJANINA: Potresne reči komšinice - Bio je jako vredan, tuga jedna...

Hronika

IMA I POGINULIH! Jeziv sudar kamiona i automobila kod Šapca!