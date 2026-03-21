POGINUO MOTOCIKLISTA U SVILAJINCU Teška saobraćajna nesreća, muškarac podlegao povredama

Sinoć se u Svilajincu dogodila teška saobraćajna nesreća u kojoj je život izgubio vozač motocikla.

Kako prenose domaći mediji, juče oko 19 časova dogodio se udes. Jedan motocikl sudario se sa putničkim vozilom, na putu ka mostu na Velikoj Moravi.

Povređeni vozač motocikla zadobio je teške povrede i hitno je prevezen u Klinički centar u Kragujevcu, ali je, nažalost, ubrzo podlegao povredama.

Okolnosti koje su dovele do nesreće za sada nisu poznate, a policija je na licu mesta izvršila uviđaj.

POVEZANE VESTI

Hronika

Motociklista udario u automobil, poginuo na licu mesta: Teška saobraćajna nesreća u Glogovcu

Hronika

MOTOCIKLISTA POGINUO U TEŠKOJ NESREĆI: Hitno se oglasila policija

Hronika

PIJANI VOZAČ POKOSIO PEŠAKA! Teška saobraćajna nesreća u Mladenovcu: Muškarac hitno transportovan u bolnicu

Hronika

TEŠKA NESREĆA KOD KOVINA: Motociklista poginuo na licu mesta

Region

Saobraćajna nesreća kod Novske: Vozač poginuo, povređene tri osobe

Beograd

MOTOCIKLISTA POGINUO, POVREĐENO TROJE MLADIH! Tri saobraćajke u Beogradu tokom noći: Hitna do jutros dežurala i zbog protesta