POGINUO MOTOCIKLISTA U SVILAJINCU Teška saobraćajna nesreća, muškarac podlegao povredama

Sinoć se u Svilajincu dogodila teška saobraćajna nesreća u kojoj je život izgubio vozač motocikla.

Kako prenose domaći mediji, juče oko 19 časova dogodio se udes. Jedan motocikl sudario se sa putničkim vozilom, na putu ka mostu na Velikoj Moravi.

Povređeni vozač motocikla zadobio je teške povrede i hitno je prevezen u Klinički centar u Kragujevcu, ali je, nažalost, ubrzo podlegao povredama.

Okolnosti koje su dovele do nesreće za sada nisu poznate, a policija je na licu mesta izvršila uviđaj.

