TEŠKA NESREĆA KOD KOVINA: Motociklista poginuo na licu mesta

Jeziva saobraćajna nesreća dogodila se sinoć oko 21 sat u mestu Gaj kod Kovina, a nastradala je jedna osoba.

Prema prvim nezvaničnim informacijama, nesreća se dogodila kada je iz za sada nepoznatih razloga došlo do sudara automobila i motocikla. Od zadobijenih povreda vozač motocikla preminuo je na licu mesta.

Na mesto tragedije ubrzo su stigle ekipe Hitne pomoći koje su pokušale da pruže medicinsku pomoć, ali su lekari, uprkos brzoj intervenciji, mogli samo da konstatuju smrt motocikliste.

Pripadnici policije obavili su detaljan uviđaj, a na licu mesta bio je i dežurni tužilac Osnovnog javnog tužilaštva u Smederevu, koji je naložio dalje prikupljanje dokaza i veštačenja.

Nadležni organi intenzivno rade na rasvetljavanju svih okolnosti pod kojima je došlo do ove teške saobraćajne nesreće, a istraga je i dalje u toku.

Autor: Iva Besarabić