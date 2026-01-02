STRAVIČNA SAOBRAĆAJNA NESREĆA KOD LOZNICE: U sudaru kamiona poginuo muškarac

Teška saobraćajna nesreća dogodila se jutros u mestu Klupci u Loznici, jedna osoba je nastradala, dok je druga u teškom stanju prevezena u bolnicu.

Prema prvim informacijama, nesreća se dogodila kada je, iz neutvrđenih razloga, kamion privatne firme sustigao kamion gradske čistoće, udario ga svom silinom u zadnji kraj u takozvanu platformu na kojoj stoje radnici.

Ekipe Hitne pomoći odmah su izašle na lice mesta, ali su lekari samo mogli da konstatuju smrt nesrećnog čoveka, radnika gradske čistoće, koji je od siline udarca preminuo na mestu, dok je vozač drugog kamiona teško povređen i prebačen je u Zdravstveni centar u Loznici. Od siline udara otpala je hidraulična nadogradnja koja je instalirana na kamion, u koju se prosipa smeće, a đubre se rasulo po celom putu.

Policija je odmah obezbedila mesto nesreće i obavila uviđaj, a istraga povodom ovog događaja je u oku.

Autor: Iva Besarabić