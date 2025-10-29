POGINUO VOZAČ KAMIONA U ZEMUNU: Ljubomir udario u autobus 45 - nije mu bilo spasa

Teška saobraćajna nesreća dogodila se u ponedeljak 27. oktobra u Ugrinovačkoj ulici u Zemunu, a nastradala je jedna osoba.

Kako se saznaje, nesreća se dogodila kada je Ljubomir B. (71) vozač kamiona marke "MAN" izgubio kontrolu nad svojim vozilom i udario u autobus gradskog prevoza koji je saobraćao na liniji 45. Udarac je bio toliko jak da je vozač kamiona preminuo na licu mesta pre dolaska Hitne pomoći.

Lekari su mogli samo da konstatuju smrt nesrećnog čoveka, a policija je obezbedila lice mesta i obavila uviđaj.

Autobusom je upravljao S. A. (66) koji je, kako je potvrđeno, odmah podvrgnut alkotestu, a rezultati su pokazali da u trenutku nesreće nije bio pod dejstvom alkohola.

Istraga, koja bi trebalo da rasvetli sve okolnosti ove nesreće, kao i da utvrdi razloge zbog kojih je vozač izgubio kontrolu nad kamionom, je u toku.

Telo vozača kamiona poslato je na obdukciju, koja bi trebalo da utvrdi da li je neki zdravstveni problem doveo do toga da nesrećni čovek izgubi kontrolu, dok će najverovatnije biti veštačeno samo vozilo kako bi bilo utvrđeno da li je do nesreće došlo zbog eventualnog kvara.

Autor: S.M.