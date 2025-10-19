HOROR U MALOM IĐOŠU! Sleteo sa puta i udario u banderu: Mladi vozač poginuo, maloletnik povređen

U ranim jutarnjim satima, oko 5.20 časova, u mestu Mali Iđoš dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj je jedna osoba izgubila život, a jedna je povređena.

Automobil marke „Golf 4“, kojim je upravljao Z. N. (22), iz za sada neutvrđenih razloga sleteo je sa kolovoza i udario u banderu pored puta. Vozač je preminuo na licu mesta usled zadobijenih povreda.

U vozilu se nalazio i šesnaestogodišnji suvozač, koji je, prema prvim informacijama, zadobio lakše telesne povrede.

Na licu mesta intervenisali su pripadnici policije, hitne pomoći i vatrogasne službe. Uviđaj je u toku, a nadležni organi rade na utvrđivanju tačnih okolnosti koje su dovele do ove tragedije.

Autor: D.Bošković