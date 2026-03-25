Teška saobraćajna nesreća kod Grdelice: Povređena jedna osoba

Teška saobraćajna nesreća dogodila se sinoć na auto-putu Vranje - Leskovac kod isključenja za Grdelicu, a jedna osoba je nastradala.

Državljanin Severne Makedonije N. K. (33), uhapšen je po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Leskovcu zbog sumnje da je sinoć, kamionom ubio pešaka G. P. (57) iz Grdelice.

Prema nezvaničnim informacijama, nesreća se dogodila kada je, kako se sumnja, N. K. iz Struge upravljao kamionom marke "volvo" ka Leskovcu i, iz za sada nepoznatih razloga, udario pešaka G. P, koji je od zadobijenih povreda preminuo na licu mesta.

Prema dostupnim informacijama, osumnjičeni se nije zaustavio nakon nesreće, već je napustio lice mesta.

Brzom i efikasnom reakcijom policije, osumnjičeni je lociran i uhapšen na udaljenosti od oko 320 kilometara od mesta događaja, u blizini Sremske Mitrovice.

