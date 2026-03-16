AKTUELNO

Hronika

NESREĆA KOD UŽICA! Muškarac (72) teško povređen prilikom pada sa freze

Izvor: Alo.rs, Foto: Pink.rs ||

U okolini Užica juče je došlo do nezgode u kojoj je muškarac (72) zadobio teške telesne povrede, tokom rada na imanju.

Prema prvim informacijama, do nezgode je došlo tokom pripreme zemljišta za setvu, kada je pao sa poloprivredne freze.

- Muškarac je, prema nezvaničnim informacijama, izgubio ravnotežu i pao sa freze dok je obrađivao zemlju. Tom prilikom zadobio je teške povrede - rekao je izvor upoznat sa slučajem za Kurir.

Hitna pomoć je brzo stigla na mesto nezgode, pružila mu prvu pomoć i prevezla u Urgentni centar radi daljeg zbrinjavanja.

- Povređeni je prevezen u bolnicu sa teškim telesnim povredama i lekari trenutno prate njegovo stanje - dodaje izvor.

Autor: A.A.

#Muškarac

#Užice

#pad

