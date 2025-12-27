AKTUELNO

POGINUO RADNIK U LEŠTANIMA, DRUGI TEŠKO POVREĐEN: Stravična nesreća na radnom mestu

Izvor: Kurir, Foto: Beta, Tanjug, Youtube printscreen ||

U beogradskom naselju Leštane došlo je do teške nesreće na radu kada je, kako Kurir saznaje, jedan radnik izgubio život, dok je drugi zadobio teške povrede!

Do tragedije je došlo u ranim jutarnjim časovima, a kako saznajemo, dvojicu radnika je udarila struja, usled čega je jedan od njih stradao na licu mesta.

- U trenutku izvođenja radova na jednoj hali došlo je do tragedija kada je dvojicu radnika udarila struja. Jedan od njih je preminuo na licu mesta i nažalost ekipa hitne pomoći mogla je samo konstatovati smrt, dok je drugi radnik hitno prevezen u bolnicu radi ukazivanja medicinske pomoći - kaže izvor Kurira i dodaje:

- Povređeni muškarac je zadobio ortopedske povrede, odnosno povrede ramena, on je odmah zbrinut.

Policija je odmah izvršila uviđaj.

O slučaju je obavešteno i nadležno tužilaštvo koje će utvrditi sve okolnosti ove nesreće.

Autor: Pink.rs

#Leštani

#Nesreća

#Posao

#Tragedija

#povrede

