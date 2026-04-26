AKTUELNO

Dom, Lepota i Moda

Tvoj stil, tvoja pravila: Kako da ga pronađeš bez jurnjave za trendovima

Izvor: Pink.rs, Foto: Pixabay.com ||

Pravi stil nije ono što je trenutno moderno – već ono u čemu se osećaš kao ti, bez obzira na sezonu i pravila

Moda se menja, trendovi dolaze i prolaze, ali ono što ostaje jeste osećaj kada obučeš nešto i znaš da je to – to. Tada nema dileme, nema preispitivanja i nema potrebe da gledaš šta je trenutno in, jer jednostavno znaš šta ti stoji, šta ti prija i u čemu se osećaš sigurno i autentično.

Prvi korak ka pronalaženju ličnog stila jeste da obratiš pažnju na ono u čemu se zaista osećaš dobro. Ne ono što izgleda in na mrežama, već ono što instinktivno biraš kada nema pritiska da se uklopiš. Često se baš u tim komadima krije tvoj pravi stil – čak i ako deluju jednostavno.

Važno je i da razumeš da stil nije jednokratna odluka, već proces. Menja se zajedno sa tobom, tvojim navikama, poslom i načinom života. Umesto da pratiš svaki trend, korisnije je da izgradiš bazu – nekoliko komada koji ti uvek dobro stoje i koje možeš lako da kombinuješ.

Još jedan trik je da obratiš pažnju na komplimente koje dobijaš. Ljudi često primete kada nešto radi za tebe, čak i ako ti toga nisi svesna. Ako stalno dobijaš pohvale za određeni tip kombinacija, verovatno si već na dobrom putu da prepoznaš svoj stil.

Foto: Unsplash.com

Najvažnije je da skloniš pritisak sa sebe da stalno moraš da budeš u trendu. Moda treba da bude igra, ne obaveza. Kada prestaneš da se oblačiš da bi ispratila druge i počneš da se oblačiš da bi izrazila sebe, tvoj stil se prirodno izdvaja – bez potrebe da ga juriš svaki dan.

Autor: S.Paunović

#STIL

#moda

#trend

POVEZANE VESTI

Dom, Lepota i Moda

Nije do kilograma, već do izbora: Evo kako da se oblačite prema svojoj građi i izgledate bolje nego ikad!

Dom, Lepota i Moda

Obuci se kao glavna junakinja svog života: Stil koji privlači pažnju bez truda!

Lifestyle

Godinu dana zajedno: Ovo su stvari koje više NE SMEŠ da tolerišeš!

Dom, Lepota i Moda

OD BALENSIJAGE I DIORA, DO OBUĆARA U KNEZU: Jovanka Broz je imala samo JEDNO MODNO pravilo!

Horoskop

NEVEROVATNO! Ova 5 horoskopskih znakova UVEK dobijaju šta žele – Saznajte kako i zašto!

Politika

Skandal nad skandalima: Šolakova novinarka sa mržnjom govorila o našoj državi i jačanju vojske, da je i hrvatskom analitičaru bilo neprijatno (VIDEO)