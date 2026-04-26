Tvoj stil, tvoja pravila: Kako da ga pronađeš bez jurnjave za trendovima

Pravi stil nije ono što je trenutno moderno – već ono u čemu se osećaš kao ti, bez obzira na sezonu i pravila

Moda se menja, trendovi dolaze i prolaze, ali ono što ostaje jeste osećaj kada obučeš nešto i znaš da je to – to. Tada nema dileme, nema preispitivanja i nema potrebe da gledaš šta je trenutno in, jer jednostavno znaš šta ti stoji, šta ti prija i u čemu se osećaš sigurno i autentično.

Prvi korak ka pronalaženju ličnog stila jeste da obratiš pažnju na ono u čemu se zaista osećaš dobro. Ne ono što izgleda in na mrežama, već ono što instinktivno biraš kada nema pritiska da se uklopiš. Često se baš u tim komadima krije tvoj pravi stil – čak i ako deluju jednostavno.

Važno je i da razumeš da stil nije jednokratna odluka, već proces. Menja se zajedno sa tobom, tvojim navikama, poslom i načinom života. Umesto da pratiš svaki trend, korisnije je da izgradiš bazu – nekoliko komada koji ti uvek dobro stoje i koje možeš lako da kombinuješ.

Još jedan trik je da obratiš pažnju na komplimente koje dobijaš. Ljudi često primete kada nešto radi za tebe, čak i ako ti toga nisi svesna. Ako stalno dobijaš pohvale za određeni tip kombinacija, verovatno si već na dobrom putu da prepoznaš svoj stil.

Najvažnije je da skloniš pritisak sa sebe da stalno moraš da budeš u trendu. Moda treba da bude igra, ne obaveza. Kada prestaneš da se oblačiš da bi ispratila druge i počneš da se oblačiš da bi izrazila sebe, tvoj stil se prirodno izdvaja – bez potrebe da ga juriš svaki dan.

Autor: S.Paunović