Skandal nad skandalima: Šolakova novinarka sa mržnjom govorila o našoj državi i jačanju vojske, da je i hrvatskom analitičaru bilo neprijatno (VIDEO)

Nije uspela da sakrije ono što misli.

Naime, novinarka televizije Nova Dragana Šolaka je toliko ostrašćeno i sa mržnjom, podanički, govorila o našoj državi i našem jačanju vojske, da je i hrvatskom analitičaru Marku Ogorecu bilo neprijatno, a sve to možete videti i u snimku u nastavku.

On je voditeljki rekao da svaka država ima pravo da kupuje oružje i opremu po svojim potrebama.

- Dužnost države je da odbrani svoju teritoriju i svoje stanovništvo. Za to država i postoji - istakao je on.

Autor: Pink.rs