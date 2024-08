Šok nad šokovima: Sneža Kušadasi na ivici suza jer je se otac odrekao, ove njegove reči bile su presudne da ga izbriše iz svog života! (VIDEO)

Nije mogla da sakrije kako se oseća!

Snežana Jovičić je otkrila u emisiji ''Narod pita'' da je razočarana u svog oca, te je istakla da je izgubila kontakt s njim.

- Darjanova majka je jedno veliko zlo, to je tako. Odvratna je. Moj otac je takođe jedno veliko zlo. On živi blizu mene, sreli smo se i nismo se javili jedno drugom. Rekao mi je u prolazu:'' moja ćerka ne zna da kaže dobro jutro''. On je mene povredio, javno me se odrekao. Povređena sam - kazala je Sneža.

- Dobro veče, pozdrav svima. Ova Lejdi je bez ikakve energije. Iskreno, ne smeta mi to, važno je kakav je ko čovek. Moj favorit je bio Mića - kazala je gledateljka.

- Moram da kažem da mi nisi jasna. Govoriš za sebe da si pametna, posle deset dana si ušla u ozbiljnu vezu sa Darjanom i kako kažeš prevario te je. Kako se to desilo, ako ti toliko pametna? Reči ti ne prate dela - istakao je Sloba.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: S.Z.