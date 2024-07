Miljana se slomila na komade: Zbog reči Lepog Miće o vezi sa Bebicom prolila reku suza! (VIDEO)

Nije mogla da se obuzda!

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Lepom Mići kako bi u emisiji "Nominacije" izneo mišljenje o Miljani Kulić i Nenadu Macanoviću Bebici, a onda i jedno od njih dvoje poslao u sobu za izolaciju.

- Ona je njega nazvala "Bebice" jer ga je smatrala nevinim i dragim. Bebe su nešto najlepše, to donosi radost. Miljana je dovođenjem Nenada Macanovićem učinila jednu dobru stvar, donela je Bebicu, koja se ugojila 100 kilograma za tri godine. Između njih više nema ništa. Bebica je kao jedinka jako interesantan. Ja mislim da je Bebica sposoban za sve, što se tiče radova, on se razume u sve. On je radan, pažljiv, tolerantan, razuman. Što se tiče ostalih stvari nerazuman, prema porodici, prema bivšim i sadašnjim devojkama i odnos prema samom sebi. Odnos sa Teodorom je čudan od prvog dana, nedefinisan. On je tolerisao mnoge stvari koje ljudi ne bi tolerisali u svojim vezama. Isto tako je tolerisao i kad je bio u vezi sa Miljanom. Niko nije grđe o Bebici pričao kao Zola večeras, ali je rekao i da je Miljana nešto najgore o njegovom životu. Bebica je sad ćutao, a kad je bio sa Miljanom grdio je Zolu - govorio je Lepi Mića.

- Miljana, što plačeš sad? - pitala je Ivana.

- Bebica je za razliku od Zole pokazao ljudskost, a Zola nije pokazao brigu. Voleo bih da Bebica jednom otvori dušu i da kaže. Ja sam prošli put rekao da Miljanu neću da nominujem, nego u odnosu na ljude za stolom jer je jako ružno da se oprašta. Bojana je sa njom prekinula svaki ontakt i to poštujem, a ostali ljudi joj popuštaju, pa joj daju kritike kad su nominacije. Bebica mora da shvati da je Miljana njegov izbor. Šta li se desilo u Nišu te noći, nikad nećemo saznati. Miljana pati za emocijom, ona je istrošena i više nema snagu. Ona više ne može da opstane - nastavio je Mića.

- Zoli nemam šta da odgovaram, nebitan je. On je 176.000 evra mojih prokockao i o tome me je sramota da pričam - vikala je Miljana.

- Da li sam bio na tvojoj strani kad te je zvao i tražio pare i rekao da ide za Ameriku? Da li sam te tad mrzeo? - upitao je Mića.

- Da, dala sam mu. Znaš i tvoj drug koliko para mi je dao. Tad si rekao istinu. On je mene iskoristio i uzeo mi je novac. Meni mama ne treba dinar da da - priznala je Kulićeva.

- Miljana, ostaviću te da samu sebe gaziš - poručio je Mića.

