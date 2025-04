EVO KADA TEMPERATURA SKAČE ZA 20 STEPENI! Arktički vazduh prošao kroz 'bečka vrata' i okovao Srbiju, POZNAT DATUM otopljenja

Veoma hladan vazduh sa Arktika koji je stigao za vikend zadržaće se u Srbiji ove nedelje, i neobično niske temperature za ovo doba godine u višim predelima pašće malo ispod -10 stepeni u jutarnjim časovima, dok će stabilizacija u atmosferi uticati da postepeno sa zimskih pređemo na prolećne, ali i letnje temperature. Meteorolozi poručuju da se za praznike, Uskrs i Prvi maj, očekuje znatno toplije vreme.

Postepeni skok temperature za 20 stepeni

Meteorolog Ivan Ristić kaže da će narednih deset dana temperatura da poraste za čak 20 stepeni.

- Sa prodorom hladnog arktičkog vazduha kroz “bečka vrata” u regionu je došlo do naglog pada temperature. Vreme je promenjivo, osetno hladnije, vetrovito je sa smenom sunca i oblaka. Maksimalne dnevne temperature danas će biti od 5 do 10 stepeni, dok će minimalne u nižim predelima biti od 0 do -10, a u višim krajevima i malo ispod -10 stepeni - kaže Ristić.

Danas će očekuje i mraz, ponegde će biti padavina, kiše u nižim i snega u višim krajevima Srbije.

Skok na letnje temperature, a za Uskrs manji pad

Prema njegovoj vremenskoj prognozi, hladno vreme sa povremenim padavinama zadržaće se u Srbiji do oko polovine aprila. Podseća da su prosečne temperature za ovaj mesec, minimalne, od 6 do 11 stepeni, maksimalne od 15 do 21 stepeni.

- Posle naglog pada temperature ide svaki dan porast temperatura, a od polovine meseca, od 15. aprila imaćemo čak letnje temperature. Očekuje se da oko 15, 16. i 17. aprila bude 25 stepeni, moguće i više, dok će za Uskrs temperatura imati manji pad, na oko 20 stepeni, i biće malo kiše. Imaćemo prelazak iz zime u leto i nagli porast temperatura koji sledi biće pravi temperaturni rolerkoster – poručuje Ivan Ristić.

Vreme će uticati na ljude i poljoprivredne kulture

Napominje da će nove vremenske prilike uticati na zdravlje ljudi zbog naglog prelaska iz veoma hladnog u neobično toplo vreme i da posebnu pažnju treba da obrate hronični bolesnici. Njegova preporuka je da posebno osetljive kategorije ljudi prate vremensku prognozu i redovno uzimaju prepisanu terapiju da im se ne bi pogoršalo zdravstveno stanje.

Takođe, ove nedelje mraz od -5 do 0 stepeni može da bude štetan po voćnjake i poljoprivredne kulture zbog čega je važno da voćari i poljoprivrednici primene mere zaštite.

Više sunca u trećoj dekadi aprila, a za Prvi maj promenjivo

- Očekuje se porast temperatura za 20 stepeni. Kako se budemo približavali Uskrsu temperature će biti u postepenom porastu, ali i dalje će maksimalne vrednosti biti ispod ili oko 20 stepeni. Tek u trećoj dekadi aprila očekuje se više sunčanih dana, manje oblačnosti i smanjenje količine padavina. Minimalne temperature će biti između 6 i 11stepeni, dok će maksimalne temperature dostići vrednosti između 18 i 23 stepena. Za Prvi maj biće promenjivo vreme. Za sada nema više jačeg zahlađenja – kaže Ristić.

Neobično hladno vreme

I meteorolog amater Marko Čubrilo najavio je “neobično hladno vreme ove nedelje, a zatim stabilizaciju koja će doneti postepeni porast temperature". Prema njegovoj prognozi, za Uskrs nam se vraća prolećno vreme.

- U prvom delu ove nedelje biće neobično hladno uz povremene padavine i veliku opasnost od kasnih mrazeva. U drugom delu nedelje sledi postepena stabilizacija, a za naredni vikend i osetno otopljenje. U nižim delovima regiona očekuju se naleti kiše, susnežice, snega ili krupe, a preko 800 metara nadmorske visine na planinama istočne i središnje Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije naleti snega i u tim predelima do petka treba očekivati održavanje snežnog pokrivača od 2 m do 15 cm u zavisnosti od nadmorske visine - kaže Čubrilo.

Duvaće umeren, u zoni padavina jak severozapadni vetar. Maksimalna temperatura će biti znatno ispod proseka za ovaj deo godine i kretaće se od 2 do 9 stepeni Celzijusa. Noći će biti vrlo hladne uz veliku opasnost od kasnog mraza koji bi na planinama bio od -8 do -2 stepena Celzijusa, a u nižim delovima regiona od -4 do 0 stepeni Celzijusa.

Od četvrtka lagani porast temperature, za praznike prolećno vreme

- U četvrtak će biti povremenih padavina uglavnom nad istokom regiona, dok će temperature vazduha biti u laganom porastu, ali će se zadržavati relativno sveže i vetrovito uz pojačan i jak zapadni i severozapadni vetar. Zbog više oblaka opasnost od mraza bi trebala da bude niža, dok bi se dnevni maksimu kretao od 5 do 12 stepeni Celzijusa – objavio je Čubrilo.

Od petka sledi jačanje anticiklona preko kojeg će se uspostaviti jugozapadno vazdušno strujanje tako da će uslediti stabilizacija i otopljenje. Noći će i dalje biti hladne, ali će dnevne najviše temperature za vikend biti od 14 do 20 stepeni Celzijusa.

-Uskršnji praznici bi mogli proći u pravom prolećnom vremenu, temperatura bi bila oko proseka i očekuju se povremene padavine – zaključuje Čubrilo.

Autor: D.B.