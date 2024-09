U Srbiju kroz BEČKA VRATA STIŽE JAK POLARNI VRTLOG! Temperatura ide u MINUS, a u komšiluk stiže i PRVI SNEG

Letnjih temperatura u Srbiji više neće biti. Prema najavama meteorologa, poslednji dan tokom kog će maksimalne dnevne temperature biti oko 30 stepeni je četvrtak. Nakon toga, stiže nam hladan vazduh koji će u pojedinim delovima zemlje doneti čak i temperature u minusu, dok će u komšiluku na planinama biti i uslova za sneg!

Prema najavama meteorologa Ivana Ristića, na petak 13. stiže nam polarni vrtlog i jako zahlađenje koje donosi kraj leta.

"Hladan martimni arktički vazduh (MAV - morskog porekla) sa severnog pola stigao je do Velike Britanije i Irske, jak polarni vrtlog se razvija iznad Severnog mora i usmerava arktički vazduh na jug i jugoistok Evrope. Prema jugu izlaz na Sredozemno more je dolina Rone, a prema jugoistoku to su nama poznata bečka vrata ili dolina lepog plavog Dunava. U petak 13. septembra hladan polarni front zahvatiće Balkan i doneti osetniji pad temperatura", navodi Ivan Ristić.

Stiže sneg i u komšiluk?!

Meteorolog pojašnjava da sneg sa Alpa, prema sadašnjem prognostičkom materijalu može šanse da pada i na vrhovima Dinarskih planina u BiH.

"Trenutno je procena da će granica biti na oko 2.000 metara, pratićemo u svakom slučaju", pojašnjava on.

Za vikend temperatura samo 10 stepeni

On dalje navodi da nam stiže vikend sa pretežno oblačnim, vetrovitim i hladnim vremenom.

"Imaćemo i povremenu kišu. Dnevna temperatura bez većeg kolebanja u toku dana uglavnom između 10C-15C. Topla garderoba obavezna. Za sada sve ukazuje da će se zbog stacioniranja visinskog ciklona iznad nas jesenje temperature sa maksimalnih 25 stepeni zadržati do kraja septembra. Takođe zahlađenje će doći i do Grčke i Turske tako da je i tamo najverovatnije ona prava letnja sezona završena", dodao je meteorolog.

Za vikend će minimalna temperatura u Beogradu biti samo 10 stepeni!

"Već od petka 13. septembra će biti hladno, kišovito i oblačno. Maksimalna dnevna temperatura će biti oko 15 stepeni, u Beogradu oko 14-15 stepeni, dok će minimalna biti oko 10 stepeni", rekao je on.

Na Kopaoniku temperatura ide u minus

Kako najavljuju meteorolozi, vikend će biti veoma hladan, a prognoze pokazuju da će na Kopaoniku minimalna temperatura u subotu pasti ispod nule!

Prema prognozi sajta Infokop, u subotu će na ovoj planini minimalna temperatura biti -1 stepen, dok će maksimalna dnevna biti samo 2 stepena.

U nedelju, temperatura će malo porasti, te će minimalna dnevna biti na nuli, dok će maksimalna iznositi 3 stepena.

Kakvo nas vreme čeka sutra u Srbiji

U Srbiji će sutra biti pretežno oblačno, mestimično sa kišom, a posle podne se očekuje prestanak padavina, uveče i razvedravanje.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), samo će u Bačkoj, Sremu, Mačvanskom i Kolubarskom okrugu biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i suvo.

Očekuje se vetar slab do umeren severozapadni.

Najniža temperatura kretaće se od 11 do 16 stepeni, a najviša dnevna od 20 do 26 stepeni.

U Beogradu će sutra pre podne biti oblačno, ujutru sa slabom kišom, a posle podne se očekuje postepeno razvedravanje. Duvaće vetar slab do umeren severozapadni. Najniža temperatura biće oko 16 stepeni, a najviša dnevna oko 24 stepena.

U četvrtak nam sledi kratkotrajno otopljenje koje će doneti temperature oko 30 stepeni, dok već u petak stiže pogoršanje vremena. Biće uslova za kišu, a ponegde i grmljavinu uz pad temperature.

Autor: Snežana Milovanov