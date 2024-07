Noćas stiže promena vremena: Pljuskovi sa grmljavinom mogući u ovim delovima Srbije, čeka nas i osveženje

Danas će biti veoma toplo sa maksimalnom temperaturom do 37 stepeni, a već sutra, prema najavama meteorologa, moguće su kratkotrajne padavine na jugozapadu i istoku, ali i blagi pad temperature koji će doneti prijatnije temperature za kraj jula meseca.

Kako najavljuje meteorolog amater Marko Čubrilo, krajem dana na severozapad regiona će stići sasvim oslabljen hladan front koji ponegde može doneti retku pojavu grmljavinskog pljuska ili lokalnog nevremena.

"U toku noći ka ponedeljku i u ponedeljak tokom dana svežije, samo retko uz pojavu pljuska, više ka severozapadu regiona, a i tamo će padavine uglavnom izostati. Pri prolasku fronta počeće da duva severozapadni vetar koji u zoni samog fronta na kratko može biti vrlo jak, dok će uz obalu Jadrana duvati prolazna bura", najavio je on na svom Fejsbuk nalogu.

Kratak predah, pa ponovo vrelina

Početkom sledeće sedmice biće znatno prijatnije, uz maksimume od 25 do 31 stepen Celzijusa, dok će na jugu oko biti 33 stepena Celzijusa.

"U drugom delu nedelje ponovo toplo uz maksimume od 28 do 32, a na jugu do oko 36 stepeni Celzijusa. Novo prolazno osveženje uz ređe pljuskove je moguće oko 04. avgusta, da bi zatim barem do oko 12. avgusta, a verovatno i malo duže, bilo toplo uz jako retke pljuskove", napominje Čubrilo.

On dodaje da se toplo i sušno leto nastavlja sve do 13. avgusta, a nema najava za konkretnije osveženje.

Autor: Aleksandra Aras