Promena vremena stiže brže nego što smo mislili? Evo kada će tačno PLJUSKOVI pogoditi Srbiju i koji delovi su prvi na udaru (MAPA)

Prema najavama meteorologa, danas je najtopliji dan u ovoj godini, a maksimalna temperatura dostići će 41 stepen. U petak, nakon vrelog talasa, očekuje nas manji pad temperature za tri do pet stepeni, ali to neće biti kraj vrućinama.

Kako najavljuje meteorolog amater Marko Čubrilo, danas će biti ekstremno toplo i uglavnom suvo, samo je ponegde kasno poslepodne i rano uveče moguća pojava lokalnog pljuska ili kratkotrajno jače oluje.

"Vetar uglavnom slab, a maksimumi od +32 do +42 stepena Celzijusa. U sredu i četvrtak još malo nestabilnije uz češću pojavu lokalnih pljuskova i oluja, i to pre svega nad severom BiH, istokom Hrvatske, većim delom Srbije i severom Crne Gore. U četvrtak nešto češća pojava pljuskova u planinama regiona, ali će ih biti i nad ostalim predelima. Vetar uglavnom slab, severozapadni, osim u zonama nestabilnosti gde će na kratko biti olujan", prognozira Čubrilo.

Jače osveženje tek sledeće sedmice

Kako dodaje, dnevni maksimum u neznatnom padu i trebao bi se kretati od 29 na zapadu do oko 38 stepeni na jugu regiona.

"U petak i za vikend pretežno sunčano uz ređu pojavu nestabilnosti uglavnom planinskom delu regiona. Maksimumi od +30 do +36 stepeni Celzijusa. U ponedeljak je moguće prolazno, jače, pogoršanje uz kišu, pljuskove i prolazno jak severozapadni vetar. Maksimumi u padu za 4-7 stepeni Celzijusa, dok se oko 24. jula, uz još jedno jače pogoršanje mogu očekivati pljuskovi, nepogode i dalje osveženje tako da bi se tada temperature kretale od +17 do +25 stepeni Celzijusa", navodi on na svom Fejsbuku.

On dodaje da je do petka gotovo bilo gde moguća pojava jakih pljuskova i nepogoda.

Kada pljuskovi stižu u Srbiju

Prema radaru sajta "Vreme i radar" pljuskovi bi već sutra popodne mogli da zahvate nekoliko predela Srbije.

Kako se vidi na radaru, mapa prikazuje da će pljuskovi sutra oko 15 sati stići u Srbiju i zahvatiće zapadni i severni deo zemlje, ali i područje u okolini Beograda.

Kako se dalje vidi na radaru, oko 18 časova, moguće je da će pljuskovi ponovo zahvatiti deo oko Loznice, Bajine Bašte i Užica.

Nastavak padavina i u četvrtak?

Na radarskom snimku ovog sajta, prikazane su i jače padavine u četvrtak oko 17 sati. Svetloplava boja predstavlja slabije padavine, dok ljubičasta može najavljivati i mogućnost grada.

Oko 18 sati u četvrtak, ljubičastom bojom označena je okolina Priboja.

RHMZ izdao upozorenje na grmljavinu

Prema prognozi RHMZ za narednih pet dana, pljuskovi su mogući u Beogradu sutra i prekosutra, kao i na Zlatiboru sve do subote, dok su za sutra najavljeni u Novom Sadu.

Za sutra je u većini zemlje upaljen narandžasti meteoalarm, koji znači da je vreme opasno.

Crveni meteoalarm upaljen je i dalje zbog visokih temperatura u četiri dela Srbije, dok je u osam delova na snazi žuto upozorenje zbog grmljavine, i to u:

Bačka

Banat

Srem

Beograd

Zapadna Srbija

Šumadija

Jugozapadna Srbija

Kosovo i Metohija

Autor: Marija Radić