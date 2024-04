Hladan front će podeliti Srbiju: Temperatura do 30 stepeni a onda stiže zahlađenje sa kišom! Ovaj deo Srbije prvi na udaru!

Nastavlja se leto usred juna, ali uskoro sledi nagli preokret vremena. I drugi dan vikenda proteći će u znaku sunčanog i pravog letnjeg vremena, nalik junskom. Vetar će biti slab. Jutarnja temperatura od 8 do 14 stepeni, maksimalna dnevna biće od 27 do 31 stepena, u Beogradu do 30 stepeni.

Najtoplije vreme očekuje se u ponedeljak. Maksimalna temperatura biće od 28 do 32 stepena, lokalno i do čak 33 stepena, a biće i dalje sunčano.

Očekuje se nagli pad vazdušnog pritiska, zbog jačanja ciklona sa centralnog Mediterana, a jugozaapdni vetar biće u znatnom pojačanju, pa će u Bačkoj i na planinama biti i veoma jak.

Vetar će biti fenskog efekta i veoma suv, pa se apeluje na oprez zbog opasnosti od požara na otvorenom, tako da ne treba da se vatra pali na otvorenim površinama.

Sve do utorka očekuju se visoke vrednosti UV zračenja.

Inače, ovih dana temperature su više za 10 do 15 stepeni, s obzirom na to da je prosek maksimalne temperature za ovaj deo aprila od 15 do 19 stepeni.

I u utorak će u većem delu Srbije tokom većeg dela dana biti sunčano i dalje veoma toplo, uz temperature do 30 stepeni i uz jak jugozapadni vetar, koji će na planinama imati i olujne udare.

Već ujutro na severu Vojvodine očekuje se prodor hladnog fronta, uz naoblačenje i skretanje vetra na jak severoistočni, a biće i osetno hladnije, maksimalna temperatura do 20 stepeni.

U utorak kasnije posle podne, uveče i tokom noći jače naoblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, uz naglo zahlađenje i jak severoistočni vetar.

U sredu će hladni front podeliti Srbiju na dva dela, pa će se maksimalna temperatura kretati od 8-9 stepeni na severu i zapadu Srbije i u Beogradu do 24 stepena na jugoistoku Srbije. Biće oblačno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, ponegde i uz obilnije padavine.

Od četvrtka do kraja sledeće sedmice biće promenljivo oblačno i hladno vreme za ovo doba godine, ponegde povremeno sa kišom, na višim planinama sa snegom.

Maksimalna temperatura biće od 10 do 16 stepeni. Dakle, posle dužeg perioda i prave letnje prve polovine juna, temperature će biti ispod proseka za ovo doba godine.

Stabilizacija vremena i postepeni porast temperatura očekuje se nakon 23. aprila.