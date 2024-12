OVOG DATUMA SLEDI NAGLO POGORŠANJE VREMENA: Kiša, zahlađenje i jak vetar stižu u Srbiju, a OVE predele zavejaće i sneg

Naredni dani u Srbiji proteći će u znaku stabilnog vremena. Ali, uskoro sledi i preokret vremena.

Dakle, narednih dana pod uticajem anticklona sa jugozapada i sa zapadnog Mediterana, vreme u Srbiji biće stabilno, suvo, ali i relativno toplo.

Maksimalna temperatura narednih dana biće iznad 10 stepeni, a najtoplije biće sutra.

Maksimalna temperatura u utorak biće i iznad 15 stepeni, a najtoplije će biti na istoku zemlje, pa se tako u Negotinu i Zaječaru očekuje čak i do 17 stepeni.

S obzirom na to da je prosek maksimalne temperature za ovo doba godine od 3 do 7 stepeni, one će narednih dana biti više za pet do sedam, sutra na istoku Srbije i za deset stepeni.

U četvrtak se očekuje narušavanje anticklona i visokog vazdušnog pritiska nad Srbijom, a sa severa Atlantika preko severne Evrope premeštaće se veoma snažan ciklon.

Srbija će se prvo naći u toplom sektoru, da bi u petak usledio prodor hladnog fronta i jaka promena vremena.

U petak se u Srbiji očekuje jako naoblačenje sa kišom, uz skretanje vetra na veoma jak severozapadni.

Maksimalna temperatura biće od 6 stepeni u Vojvodini do 14 stepeni na jugoistoku zemlje.

Više padavina očekuje se na zapadu i jugozapadu Srbije.

U toku večeri očekuje se jače zahlađenje, pa će kiša na planinama zapadne i jugozapadne, a tokom noći i na planinama južne i jugoistočne Srbije preći u sneg.

Tokom vikenda biće osetno hladnije, uz izraženije severozapadno strujanje.

Maksimalna temperaratura biće od 2 do 8 stepeni, u Beogradu do 4 stepena.

U subotu na severu Srbije biće suvo. U južnim i centralnim predelima očekuje se kiša, u brdsko-planinskim predelima sneg, a uslova za susnežicu i sneg očekuje se i u nižim predelima sa padavinama.

Na planinama se očekuje povećanje postojećeg snežnog pokrivača.

Kraj decembra doneće vreme u skladu sa kalendarom, uz uglavnom prosečne temperature za kraj godine.

Autor: Iva Besarabić