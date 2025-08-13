UVEDENA ZABRANA! Panika u Grčkoj, na nekim plažama nema kupanja - OVO JE RAZLOG

Na popularnom letovalištu u Grčkoj, podignute su crvene i žute zastavice, što upozorava na zabranjeno kupanje zbog velikih talasa.

Članica popularne grupe "Grčka Info", objavila je na Fejsbuku da je danas kupanje na plaži zabranjeno, odnosno podignuta je crvena zastavica.

Kako je napisala u svojoj objavi, razlog toga jesu talasi koji prelaze čak dva metra. Ona je takođe naglasila da se kasnije, oko 10 časova stavila i žuta zastavica, pa kupanje za decu svakako nije dozvoljeno.

Podsetimo, na plaži na popularnom ostrvu Rodos u Grčkoj juče se dogodio incident kada su se dva muškarca potukla zbog ležaljki u prvom redu.

Autor: S.M.