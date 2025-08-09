AKTUELNO

Hiljade Srba letuje u ovom mestu u Grčkoj, a sada je stiglo VAŽNO UPOZORENJE! Pazite se, stiže sve više prijava, jednoj porodici u trenu nestalo 1.300 EVRA

Izvor: Pink.rs/Blic, Foto: Pixabay.com ||

Na popularnom grčkom letovalištu Olimpik bič, koje svake godine privlači na hiljade turista iz Srbije, dogodila se krađa usred dana.

Naime, nepoznati počinioci obili su studio u kom su odseli srpski turisti i iz torbice odneli čak 1.300 evra u gotovini.

"Obaveštenje za ljude koji su na Olimpik biču. Pazite kako ostavljate stvari, danas su nam provalili u studio i iz torbice ukrali 1.300 evra. Policija nam je rekla da ima mnogo prijava sa Olimpik biča", upozorio je oštećeni gost u objavi na Fejsbuk grupi "Live from Greece".

"Pare nikad ostavljati u apartmanu", "Ima li odgovornosti vlasnika apartmana", Recite nam koji je smeštaj da ne idemo tamo.

Autor: Iva Besarabić

