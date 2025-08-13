AKTUELNO

'Bez ozbiljne primene sile, kao što to rade zemlje EU' - Vučić: Srbija demokratski izdržala devet meseci nasilnih protesta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da je Srbija na demokratski način izdržala devet meseci nasilnih protesta. Vučić je istakao da je naša država istrpela nasilne proteste bez ozbiljne primene sile koje su mnogi mogli da vide u evropskim gradovima.

''Imamo devet meseci, ne baš masovne proteste, ali prilično nasilne proteste. Ima nešto što se dešavalo veoma davno u Austriji i Nemačkoj, što se dešava i ovde, da idu na kuće političkih protivnika. Sve je to Srbija na veoma demokratski način istrpela, izdržala, bez ozbiljne primene sile, baš ništa od onoga što možete da vidite u svim gradovima zemalja Evropske unije'', napisao je Vučić na svom instagram profilu 'avucic'.

