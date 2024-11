Vučić: Stvari se ne rešavaju nasiljem i maltretiranjem, već na izborima

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, komentarišući današnje proteste, poručio je onima koji misle da nasiljem mogu da ostvare određeni rezultat, da se te stvari rešavaju na izborima, na demokratski način, a ne maltretiranjem drugih.

Vučić je, tokom obilaska Sajma "Vinska vizija Otvoreni Balkan", odgovarajući na pitanje novinara kako komentariše današnje proteste i nasilje, rekao da se nasiljem rezultati ne mogu postići.

"Ljudima hoću da kažem da to što neki smatraju da nasiljem mogu da ostvare određene rezultate, ne mogu. Samo provociraju građane. Ja sam zamolio da čak policija ne izlazi sa podacima na koliko mesta je danas u Srbiji dolazilo do sukoba, verbalnih, najčešće, ponegde i fizičkih i tako dalje", rekao je on.

Ukazuje da neki ljudi moraju da shvate da oni nisu sami u ovoj zemlji.

"Moraju da shvate da postoje i ljudi koji drugačije misle. Da se te stvari rešavaju na izborima, na demokratski način, a ne maltretiranjem drugih. Očigledno je da ne žele da shvate. U svakom slučaju država će funkcionisati, nastaviti da radi svoj posao i sačuvati sigurnost i bezbednost za sve njene građane", poručio je Vučić.

Na pitanje kako će država odgovoriti povodom najave opozicije da će nastaviti sa protestima i radikalizacijom kaže da je važno da se razume zašto bilo ko to traži i zašto se pravi nervoza.

On je rekao i da od toga da će nešto da zauzmu nema ništa, kao i da ih je na nivou cele Srbije danas zajedno sa onima sa kojima su se sukobljavali bilo 4.370.

pročitajte još Vučič se oglasio o Vesićevom štrajku glađu: Ministar u ostavci odbija hranu

Autor: Pink.rs