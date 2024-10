Brnabić: Vučić elegantno pobedio na izborima, epski debakl fon Kramon i Dolidze

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić poručila je danas da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić ''elegantno pobedio na sprskim izborima'', reagujući na tvrdnju nekadašnje poslanice Evropskog parlamenta Viole fon Kramon da je Vučić na izborima 2023. ''elegantno prikrio prevaru''.

Ona je time reagovala na objavu Fon Kramon, koja je na svom nalogu na mreži X, poredeći postizbornu situaciju u Srbiji i Gruziji, napisala da je Vučić ''elegantno prikrio prevaru''.

Fon Kramon tvrdi i da je Vučić bolje prikrio prevaru nego osnivač vladajuće gruzijske stranke Gruzijski san, milijarder Bidzina Ivanišvili na izborima u subotu.

Fon Kramon je to napisala nakon što je opoziciona gruzijska političarka Ana Dolidze na istoj mreži navela da se na izborima u Gruziji ''dogodilo isto ono što i u Srbiji 2023, isti metodi i isti jezik prevare''.

In fact, @avucic did very elegantly win the Serbian elections, in the same way as both of these below (@ViolavonCramon and @dolidze_anna) elegantly and convincingly lost their respective elections. They are exact opposites of President Aleksandar Vučić - his was an epic win,… https://t.co/tpgfl7a3XL