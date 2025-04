ŠOK! Teodora progovorila o RASKIDU sa Bebicom, Terza otkrio da se RADUJE I SLADI ovim, a najveći problem im je Aleksandra Nikolić?! (VIDEO)

Haos!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Teodori Delić kako bi objasnila zbog čega je došlo do sukoba, a potom i do raskida sa Nenadom Macanovićem Bebicom, te je ona objasnila zašto mu je uvredila majku.

- Kao što je on rekao za moju mamu da je Milanovačka ku*vetina, ja sam rekla da je njegova Kotežka kurv*tina, vratila sam mu sada - rekla je Teodora.

- Ne znam šta si očekivala Teodora, on je izvređao Aleksandru - rekao je Milan.

- Mene stvarno ne zanima, zato me i vređa - rekao je Bebica.

- Ništa nisam očekivala, evo setila sam se toga da mi je vređao majku...Živela sam kao što je i on jeo sarme kod moje majke - rekla je Delićeva.

- Uzalud je svaki komentar, ja sam joj rekla da ga smiri, ja ga ne vidim, a on konstantno vređa, njemu su sve kur*etine. Ako ima potrebu toliku da mi govori da sam kur*etina, znači da potajno nešto gaji - rekla je Aleksandra.

- Radujem se. Ne moram da budem sa Teodorom, meni je drago da se družim sa njom, devojka je opet utučena i opet mu zamera neke stvari - rekao je Terza.

- On je takva šup*ina, ja treba da kažem da me gleda, ali me ne gleda - rekla je Aleksandra.

- Meni kur*etine kao ona ne mogu da mi priđu, to je pod jedan, a to može možda ovom Ivanu ili Terzi - rekao je Bebica.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić