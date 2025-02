ŠOK TOTALNI: Aleksandra progovorila o svom ujaku, Milosava otkrila da li je bacala vradžbine svom mužu! (VIDEO)

Haos!

Aleksandra Nikolić odvrula se na brojne optužbe svog bivšeg oženjenog dečka, Milovana Minića.

- Njije Milosava krala pare od mene nikada. Ja sam zarađivala, a moje sestre i mama su od mene tražile od mene pare, a ja sam se osećala možda kao da me koriste i da su se navikle da dajem pare. Nije me pokrala. Krivo mi je samo jer sam od dame, koja sam bila i devojke koja je proputovala pola sveta, sada odron jedan. Milovan je sve izgubio. Izgubio je mene, ali i ženu, pa je sad besan - rekla je Aleksandra.

- Proputovala si, ali u Africi što si bila, jer si tamo radila ko zna šta. Ti si jedna ku*avela, stidi se - dodala je Milena.

- Zbog čega si se obratila ujaku i rekla: ''Ne ljuti se, ja sam tvoja sestričina'' ? - upitao je Đedović.

- Želi da se uvuče ujaku u du*e. On izlašao iz zatvora, pa zbog toga žele sada da se operu, jer su ga pljuvale - rekao je Milovan.

- To nije istina. Mi crkavamo za njim, a on za nama. On je super čovek. On je samo osoba koja voli ljude i Aleksandru. Ne reaguje možda uvek kako treba. Sedamnaest godina samice ima. Nikakav strah ne postoji s naše strane, već govorim samo o tome da samo mu je teško sada da gleda Milovanove svađe sa Aleksandrom - kazala je Milosava.

- Aleksandra je rekla:''Mene porodične stvari ne zanimaju, ja sam ti sestričina''. Da li nije bilo razloga da ga se plaši? - upitao je Đedović.

- Znam za to što je uradio. Nisam rekla ja to jer je nešto loše uradio, već je stvar u tome što znam znala da je opasan momak, samo to je u pitanju - kazala je Aleksandra.

- Milosava, da li si vračala mužu? - upitao je Đedović.

- Ne, nikada nisam. To su gluposti. Strašno je sve to šta je vepar Milovan ispričao. Ne želim više šta da radim. Meni će moje srce otkazati zbog svega. Ja imam antikvarnicu takvu, od koje može da se napravi sada najlepša kuća. Čuvam to, samo da bi moja deca jednog dana imala da kupe nešto svoje i obezbede se. E, sada, kad je u pitanju bajanje, to nikada nisam radila. Može sve to lako da se proveri, to radila nisam. Ne znam o čemu se priča. Ovo što je rekao za izbeglicu, nije on bio pijanac nikakav. Mučili smo se zajedno, a njemu su svi poginuli. Nije mogao to da preboli, zato se otrgao kontroli. On mene voli i dan danas, kao i ja njega, ali nema tu leka. Samo je to istina - kazala je Milosava.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: S.Z.