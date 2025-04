E SAD JE STVARNO KRAJ! Luka i Aneli u žestokoj svađi, on joj vratio pare i OSTAVIO JE ZA SVA VREMENA (VIDEO)

Ori se pab!

Luka Vujović i Aneli Ahmić sedeli su u pabu, te su se tom prilikom posvađali i raskinuli.

- Folirant i meni tako izvrćeš reči - rekla je Aneli.

- Ma kakvi Mićo, posle ovoga?! Ma kakvi - rekao je Luka.

- Eno ti Sandra pravi put pa se vrati njoj - rekla je Aneli.

- Metla - ponavljao je Mića.

- Unakazićeš me Luka, on će me unakaziti - rekla je Aneli.

- Važi, izvini sve što sam ti uradio, evo ti pare, snalazi se sama, idi u hotel sama - rekao je Luka.

- Ti si video da si omražen zbog mene, pa sada to radiš - rekla je Aneli.

- Aham, sada sam omražen?! Ne želim da te uništavam, poštujem tvoju porodicu, izvoli pare i doviđenja...Rekao sam ti da sam trebao da ti svr*im po faci da me ne bi vređala, govorila si mi celo veče za stolom da sam kreten i degenerik - rekao je Luka.

- Bolesna si devojka, maltretiraš dečka ceo dan, ceo dan je neki pritisak - rekao je Mića.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić