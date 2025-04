ŠOKIRAN! Stefanović kipti od besa zbog Sanjinog ponašanja, udario ponovo na oca: Hoće da ispegla sve da može da UZIMA PARE ponovo! (VIDEO)

Ori se pab!

Marko Stefanović totalno je podivljao zbog Sanjinog ponašanja, te joj je tako sada u pabu očitao lekciju.

- Mi smo se sada posvađali zbog toga što je on rekao, do sada se nismo posvađali. Ja pričam kako jeste, a tuđe neistine predstavljaju kako nije. Nije bilo tako da si ti ku*va za pare, nije bilo tako da sam tvoju majku gađao ključem. Ja razumem da je tebe povredilo to što je tvoja majka upletena u to, ali on može da kaže šta god hoće. Nije mi jasno odakle mu ideja da se oglašava za to i da priča o meni i da me pljuje?! On samo dokazuje za normalne ljude da me je pljuvao i kod te žene što sam ispričao. Hoće da ispere sebe da bi mogao da uzima još para od te žene, muka mi je više bre - rekao je Marko.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić