URLA BEZ BLAMA! Mimas zaorila imanje zbog Grujinog ponašanja, divlja što joj nije dao gutljaj pića (VIDEO)

Ori se sve!

Milana Šarac Mimas napala je Nikolu Grujića Gruju zato što joj nije dao gutljaj piva, jer kako kaže, rekla mu je da je žedna.

- Ja ti kažem samo da mi daš jedan gutljaj, žedna sam - urlala je Mima.

- Evo ti. Nećeš?! Ćao, nemoj da si mi se obratila, hajde vožnja - rekao je Gruja.

- Nema vožnja, nemoj to da radiš! Boli me to kada me ne pitaš da li hoću vodu, pitao si me posle sat vremena. Ja ti kažem da sam žedna, ti piješ ispred mene - urlala je Mima.

Autor: Nikola Žugić