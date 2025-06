OČEKUJE NAS NAJTOPLIJI DAN OD POČETKA LETA: Danas ćemo se kuvati i u hladu, a večeras stiže promena vremena i pljuskovi!

U Srbiji u četvrtak sunčano i vrelo. Duvaće slab do umeren južni vetar. Jutarnja temperatura od 14 do 24°C, maksimalna dnevna od 35 do 39°C.



Krajem dana i tokom večeri u severozapadnim, tokom noći i u centralnim predelima pljuskovi sa grmljavinom, uz jak severozapadni vetar i osveženje. Moguće su i grmljavinske nepogode sa gradom.

U Beogradu u četvrtak sunčano i vrelo. Duvaće slab do umeren južni vetar. Jutarnja temperatura 24°C, maksimalna dnevna 38°C.

Kasnije uveče pljuskovi sa grmljavinom, uz jak severozapadni vetar i osveženje.

