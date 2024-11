Danas promenljivo oblačno, relativno toplo za ovo doba godine: U toku večeri nas očekuje kiša

U Srbiji u četvrtak promenljvo oblačno. Biće relativno toplo vreme za ovo doba godine. Duvaće slab do umeren južni i jugoistočni vetar.

U toku večeri u severozapadnim, a tokom noći i u ostalim predelima Srbije očekuje se jače naoblačenje i zahlađenje sa kišom, a vetar će biti u skretanju na jak severozapadni. Jutarnja temperatura od 0 na jugu do 6 stepeni na severu Srbije, maksimalna dnevna od 12 do 18 stepeni, u Timočkoj i Negotinskoj Krajini do 9 stepeni.

U Beogradu u četvrtak promenljvo oblačno i relativno toplo vreme za ovo doba godine. Duvaće slab do umeren južni i jugoistočni vetar. Kasnije tokom večeri i noći jače naoblačenje sa kišom, a vetra će biti u skretanju na jak severozapadni. Jutarnja temperatura 6 stepeni, maksimalna dnevna 16 stepeni.

Autor: Jovana Nerić