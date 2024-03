DANAS DO 22 STEPENA, A VEĆ SUTRA STIŽE NAGLA PROMENA: Iz 2 dela Srbije kreće nevreme, pali se i meteo alarm! Kiša prelazi u SNEG

Duvaće umeren do pojačan južni i jugozapadni vetar.

U Srbiji u subotu ujutro vedro i hladno, na jugu i jugoistoku uz slab mraz.

Tokom dana biće sunčano i veoma toplo vreme za ovo doba godine.

Duvaće umeren do pojačan južni i jugozapadni vetar. Jutarnja temperatura od -2°C na jugu i jugoistoku do 6°C na severu Srbije, maksimalna dnevna od 18 do 23°C.

U toku noći na severozapadu Srbije naoblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, uz skretanje vetra na pojačan severozapadni.

Vremenska prognoza za Beograd

U Beogradu u subotu sunčano i veoma toplo za ovo doba godine. Duvaće umeren do pojačan južni i jugozapadni vetar.

Jutarnja temperatura 6°C, maksimalna dnevna 22°C. U toku noći očekuje se naoblačenje.

