UPALJEN CRVENI METEO ALARM! Izdato UPOZORENJE za jedan deo Srbije: Temperatura pada za 10 stepeni! STIŽE I SNEG

U Srbiji se danas očekuje osetno toplije vreme uz umereni i jak južni i južnozapadni vetar koji će imati i olujne udare na jugu Banata, u donjem Podunavlju i u planinama, objavio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vreme će biti promenljivo - mestimično s kratkotrajnom kišom ili pljuskovima. U istočnoj Srbiji se ujutro i pre podne očekuje kiša koja će se zbog niske temperature lediti pri tlu.

Jutarnja temperatura iznosiće od pet do 10 stepeni Celzijusa, a najviša dnevna od 15 do 20, dok će na istoku zemlje ujutro biti od minus tri do minus jedan, a najviša dnevna od dva do šest stepeni.

I u Beogradu se danas očekuje osetno toplije uz umeren i jak južni i jugozapadni vetar koji će oslabiti popodne. Tokom dana se očekuje promenljivo vreme, u pojedinim delovima grada s kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Jutarnja temperatura oko osam, najviša dnevna oko 18 stepeni.

Upozorenje

"Kiša koja se ledi pri tlu očekuje se ujutru i pre podne na širem području istočne Srbije (u Timočkoj i Negotinskoj Krajini, kao i u planinskim predelima u ovoj regiji)", navodi se na zvaničnom sajtu RHMZ:

Od sutra zahlađenje

U petak naglo zahlađenje uz prelazak kiše u sneg, pre podne u Vojvodini i zapadnoj Srbiji uz stvaranje manjeg snežnog pokrivača, a u drugom delu dana i u ostalim predelima. Počeće da duva jak severni i severozapadni vetar.

U subotu na severu Srbije razvedravanje, a u ostalim krajevima oblačno sa snegom uz formiranje snežnog pokrivača. Vetar će biti u slablјenju.

U nedelјu suvo sa dužim sunčanim intervalima ali hladno vreme.

Upaljen meteo alarm

U istočnoj Srbiji na snazi je crveni meteo alarm zbog snega i leda, a to znači da je vreme opasno: Prognozirane su naročito opasne vremenske pojave, a takvog su intezitetaa da mogu prouzrokovati veliku materijalnu štetu i biti veoma opasne po bezbednost ljudi i životinja. Treba se često informisati o detaljima očekivanih meteoroloških uslova i rizika. Slediti naredbe i savete nadležnih državnih službi.

U Banatu, Pomoravlju, jugozapadnoj Srbiji, kao i na prostoru Kosova i Metohije upaljen je žuti meteo alarm zbog jakog vetra. Žuti meteo alarm znači da vreme može biti opasno: Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike.

