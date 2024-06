Upaljeni crveni alarmi, vreme je vrlo opasno! RHMZ izdao upozorenje: Biće i do 40 stepeni! Evo kad se očekuje PIK TOPLOTNOG TALASA

U Srbiji se danas očekuje pretežno sunčano i toplije nego u sredu, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije.

Vetar slab i umeren, severni. Najniža temperatura od 16 do 24, a najviša od 33 na severozapadu do 39 stepeni na jugu i istoku Srbije

Preko Panonske nizije ka Karpatima premeštaće se malo svežiji vazduh, donoseći Vojvodini 3-4 stepena nižu temperaturu. Pred beograđanima je tropska noć, temperatura će ujutru biti 24 stepena.

Upozorenje na izražen toplotni talas

Veoma topla vazdušna masa zadržaće se i u narednih sedam dana. Vrednosti maksimalnih temperatura danas (20.06.) od 33 stepena na severozapadu do 39 stepeni na jugu i istoku Srbije

U petak i subotu pik toplotnog talasa sa maksimalnim temperaturama od 35 do 40 stepeni.

U nedelјu u prvoj polovini naredne sedmice na severu i zapadu Srbije manji pad temperatura (na vrednosti od 30 do 35 stepeni), dok će se na istoku i jugu maksimalne vrednosti zadržati i dalјe oko 38 stepeni.

Na području Beograda do kraja sedmice (23.06.) maksimalna temperatura od 36 do 39 stepeni, a od ponedelјka biće uglavnom u intervalu od 30 do 35 stepeni", stoji u upozorenju RHMZ.

Upaljen crveni meteo alarm

U istočnoj i jugoistočnoj Srbiji, kao i na prostoru KiM na snazi je crveni meteo alarm zbog ekstremno visoke temperature. Ovo upozorenje znači da je vreme vrlo opasno: Prognozirane su naročito opasne vremenske pojave, a takvog su intezitetaa da mogu prouzrokovati veliku materijalnu štetu i biti veoma opasne po bezbednost ljudi i životinja. Treba se često informisati o detaljima očekivanih meteoroloških uslova i rizika. Slediti naredbe i savete nadležnih državnih službi.

UV indeks

U celoj Srbiji danas će biti vrlo visok stepen UV zračenja, pokazuje prognoza ovog indeksa RHMZ.

Bitno je da ne izlazite napolje kad je sunce najjače, od 11 do 15 časova.

Ako baš morate da izađete, držite se hlada, zaštite se svetlom garderobom koja neće dodatno ugrejati organizam, ali i zaštite glavu kačketom ili šeširom.

Preporuka je da se nosi svetla, pamučna odeća, a nikako sintetika, koja zaustavlja znojenje, a ono je veoma dragoceno za rashlađivanje organizma, saveti su lekara.

Autor: Aleksandra Aras