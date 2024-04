NAREDNIH DANA I DO 29 STEPENI! RHMZ najavio: Pred nama sunčano vreme a od ovog datuma se SVE MENJA!

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i malo toplije vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U brdsko-planinskim predelima lokalni razvoj oblačnosti i retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska. Ujutro po kotlinama i duž rečnih tokova kratkotrajna magla ili niska oblačnost. Vetar slab do umeren, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od četiri stepena do 10, a najviša dnevna od 20 do 23 stepena.

U Beogradu danas pretežno sunčano i malo toplije vreme. Vetar slab do umeren, jugoistočni. Jutarnja temperatura od osam do 10, a najviša dnevna oko 23.

Od danas porast temperature

Od danas osetno toplije sa maksimalnom temperaturom od 20 do 23, a u nedelјu i u prvoj polovini naredne sedmice od 24 do 29 stepeni. U košavskom području počeće da duva umeren i jak južni i jugoistočni vetar (košava) koji će u Podunavlјu, Pomoravlјu i na jugu Banata povremeno biti i olujni.

Pali se meteo alarm

U ponedeljak u većem delu Srbije, izuzev istočne, jugozapadne i područja KiM, biće na snazi žuti meteo alarm zbog visokih temperatura. U Banatu će na snazi biti i upozorenje zbog jakog vetra. Žuti meteo alarm znači da vreme može biti potencijalno opasno: Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike.

Vreme narednih dana

Nedelja - Pretežno sunčano i osetno toplije. Vetar slab i umeren, u košavskom području povremeno jak, jugoistočni. Najniža temperatura od 6 do 13, a najviša dnevna od 24 do 27 stepeni.

Ponedeljak - Pretežno sunčano i toplo. Vetar slab i umeren, u košavskom području povremeno jak, na jugu Banata i sa udarima olujne jačine, jugoistočni. Najniža temperatura od 7 do 14, a najviša dnevna od 25 do 28 stepeni.

Utorak - Pretežno sunčano i toplo. Vetar slab i umeren, u košavskom području povremeno jak, jugoistočni, a na jugu Banata i sa udarima olujne jačine. Najniža temperatura od 8 do 14, a najviša dnevna od 26 do 29 stepeni.

U sredu (01. maja) i dalje toplo i promenljivo uz smenu sunčanih i oblačnih intervala. Od četvrtka promenljivo oblačno, nestabilno i malo svežije vreme sa čestom pojavom kiše, pljuskova i grmljavina.

