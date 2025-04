OVO SVE ZANIMA! Evo kakvih je sedam dana pred nama

U Srbiji će jutro sutra biti sveže, na jugu i jugoistoku Srbije ponegde i sa slabim prizemnim mrazem, a tokom dana biće pretežno sunčano i malo toplije, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Vetar će biti slab i umeren, istočni i jugoistočni, dok će se najniža temperatura kretati od tri do 11 stepeni, a najviša dnevna od 20 do 23 stepena.

U Beogradu će sutra biti pretežno sunčano i malo toplije, sa slabim vetrom, istočnim i jugoistočnim.

Najniža temperatura biće od osam do 11 stepeni, a najviša dnevna oko 23 stepena.

Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 6. maja, do subote će biti pretežno sunčano i toplo sa najvišom dnevnom temperaturom u većini mesta od 23 do 27 stepena, a samo se u četvrtak i petak posle podne u brdsko-planinskim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak.

Od nedelje će biti promenljivo, nestabilno i malo svežije vreme mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom.

