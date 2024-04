RHMZ izdao upozorenje zbog jedne meteorološke pojave! Na udaru padavina 3 dela Srbije, ovo je detaljna prognoza za naredne dane

Republički hidrometeorološki zavod Srbije najavio je da će sutra jutro biti hladno sa slabim prizemnim mrazem.

"Tokom dana toplije, pre podne iznad većeg dela pretežno sunčano, od sredine dana postepeno povećanje oblačnosti, posle podne u južnim i istočnim krajevima mestimično slaba kiša, dok se uveče i u toku noći ka nedelјi slaba kiša očekuje i ponegde na severozapadu Vojvodine", stoji u najavi RHMZ.

Najviša dnevna temperatura danas od 13 do 17 stepeni. U Beogradu će posle oblačnog jutra biti pretežno sunčano. Jutarnja temperatura biće od dva do pet, a najviša dnevna oko 15 stepeni.

Agrometeorološko upozorenje

"Najavlјeni prizemni mraz u jutarnjim časovima može nepovolјno uticati na ponike prolećnih ratarskih useva i povrtarske kulture", upozorio je RHMZ.

Prognoza za naredne dane

Subota

Ujutru slab prizemni mraz. Tokom dana malo toplije, pre podne pretežno sunčano, posle podne postepeno naoblačenje, kasnije posle podne sa kišom u južnim, uveče i u centralnim, a tokom noći i u većini ostalih predela Srbije. Vetar slab i umeren, severni i severoistočni. Najniža temperatura od 1 do 7 stepeni, a najviša od 13 do 17 stepeni.

Nedelja

Pretežno oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima, a u planinskim predelima i sa snegom. Vetar slab i umeren, severni i severoistočni, posle podne u Vojvodini u skretanju na severozapadni pravac i u pojačanju. Najniža temperatura od 2 do 8 stepeni, a najviša od 12 do 16 stepeni.

Ponedeljak

Umereno do potpuno oblačno, ujutru i pre podne mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima, a na visokim planinama i sa snegom, posle podne prestanak padavina i razvedravanje. Vetar slab i umeren, na istoku i jak, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 3 do 7 stepeni, a najviša dnevna od 11 do 16 stepeni.

Prognoza vremena do 27. aprila

Umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima, a na visokim planinama jugozapadne i južne Srbije povremeno će padati sneg.

