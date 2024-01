OVI DELOVI SRBIJE DA SE SPREME! RHMZ izdao novo upozorenje: Stižu poledica, sneg i mraz

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) najavio je da se u toku večeri i noći lokalno očekuje pojava poledice. Na severu i zapadu Srbije vedro uz slab mraz, dok se u ostalim krajevim očekuje umereno do potpuno oblačno, ponegde sa susnežicom ili slabim snegom.

- U toku večeri i noći lokalno se očekuje pojava poledice. Na severu i zapadu Srbije pretežno vedro uz slab mraz. U ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno, ponegde s kratkotrajnom susnežicom ili slabim snegom - navodi se u RHMZ najavi.

Detaljna vremenska prognoza za ovu nedelju

Podsetimo, Marko Čubrilo, meteorolog amater, oglasio se danas na svojoj Fejsbuk stranici sa najnovijim procenama vremenske prognoze, koja se odnosi na period do prve nedelje februara meseca. Kako je istakao, do kraja januara nema naznake ozbiljne zime, već tek od prve nedelje februara postoje neke naznake da može doći do zahlađenja.

Jutros smo imali temperature do -12, a uskoro nam stiže period sa temperaturom od +13!

Vremenska prognoza za sredu

U svojoj najnovijoj vremenskoj prognozi na svom Fejsbuk profilu, Marko Čubrilo navodi da će u sredu tokom dana biće malo do umereno oblačno uz duže sunčane intervale i još malo toplije, dok se uveče nad severnim delovima regiona očekuje povećanje oblačnosti uz povremenu pojavu kiše.

Jugozapadni vetar biće u pojačanju. U sredu dnevni maksimum od +4 do +10 stepeni Celzijusa.

Vremenska prognoza za četvrtak

U toku noći ka četvrtku oslabljen hladan front će se premeštati dalje na jugoistok, tako da će u četvrtak povremenih padavina biti uglavnom nad središnjim i jugoistočnim delovima regiona.

Biće vetrovito uz umeren, na severu i istoku regiona povremeno i jak zapadni i severozapadni vetar. Sa jačanjem strujanja vazduha sa Atlantika sledi dalje otopljenje, tako da će se maksimumi kretati od +5 do +13 stepeni Celzijusa.

Vremenska prognoza za petak

Petak će biti uglavnom sunčan i relativno topao.

