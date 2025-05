DETALJNA PROGNOZA! Evo da li je pred nama JOŠ JEDAN kišni dan i da li nam se KONAČNO smeši SUNCE

U četvrtak ujutru promenljivo oblačno, ponegde sa kišom. U toku dana toplije vreme u odnosu na sredu i sa više sunčanih sati. Popodne se očekuje razvoj oblaka i moguća ređa pojava kratkotrajne kiše i lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Vetar slab južni i jugozapadni. Pritisak malo ispod normale. Minimalna temperatura od 9°C do 15°C, a maksimalna dnevna od 24°C na severu do 28°C u centralnoj i južnoj Srbiji. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 14°C do 19°C.

Beograd: Jutro promenljivo oblačno sa mogućom kišom. U toku dana toplije vreme u odnosu na sredu sa više sunčanih sati. Popodne se očekuje razvoj oblaka i mala šansa za kratkotrajni lokalni pljusak. Vetar slab južni i jugozapadni. Pritisak malo ispod normale. Minimalna temperatura 15°C, a maksimalna do 26°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h 19°C.



Niš: U četvrtak toplije sa sunčanim periodima uz dnevni razvoj oblaka sa manjom šansom za pojavu lokalnog pljuska sa grmljavinom. Vetar slab južni i jugozapadni. Minimalna temperatura 13°C, a maksimalna 27°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h 17°C.

VOJVODINA: U četvrtak ujutru promenljivo oblačno sa povremenom kišom. U toku dana toplije vreme u odnosu na sredu sa sunčanim periodima. Popodne se očekuje razvoj oblaka i manja šansa za pojavu lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Vetar slab južni i jugozapadni. Pritisak malo ispod normale. Minimalna temperatura od 12°C do 14°C, a maksimalna dnevna od 24°C na severu do 26°C na jugu Vojvodine. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 15°C do 17°C.

Novi Sad: U četvrtak ujutru promenljivo oblačno sa mogućom kišom. U toku dana sunčani periodi i toplije u odnosu na sredu. Popodne razvoj oblaka i manja šansa za kratkotrajnu kišu. Vetar slab južni i jugozapadni. Minimalna temperatura 15°C, a maksimalna 25°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h 17°C.

Subotica; U četvrtak moguća kiša ujutru. U toku dana sunčani periodi i toplije u odnosu na sredu. Popodne razvoj oblaka i manja šansa za kratkotrajnu kišu. Vetar slab južni i jugozapadni. Minimalna temperatura 13°C, a maksimalna 24°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h 15°C.

Vreme prekosutra: U petak na severu Srbije zahlađenje sa kišom i pljuskovima, a u ostalim krajevima vrlo toplo sa sunčanim periodima pre podne i lokalnim pljuskovima popodne. Moguće su i kratkotrajne lokalne nepogode sa gradom. Vetar ujutru slab južni i jugozapadni, a popodne na severu Srbije u skretanju na severozapadni, umeren do pojačan. Pritisak malo ispod normale. Minimalna temperatura od 12°C do 15°C, a maksimalna dnevna od 19°C u Subotici do 30°C na jugu Srbije. Uveče kiša i pljuskovi. Temperatura u 22h od 12°C na severu do 18°C na jugu.





Vreme od 3.-eg do 7.-og dana unapred: U subotu i nedelju hladnije sa kišom u centralnim i južnim predelima Srbije, a na severu suvo sa sunčanim intervalima i manjom šansom za kišu.

Autor: D.B.