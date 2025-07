DANAS VREME SLIČNO JUČERAŠNJEM! Jutro prijatno, podne VRELO: Opet ćemo se 'kuvati' ali ne zadugo! EVO KAKVI SU DANI PRED NAMA

U utorak sa razvojem slabe prolazne oblačnosti prepodne, a popodne pretežno sunčano i vrlo toplo. Vetar slab do umeren severozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 14°C do 22°C, a maksimalna od 31°C do 35°C u Negotinu. Uveče suvo i toplo. Temperatura u 22h od 22°C do 27°C.

Beograd: U utorak pretežno sunčano i vrlo toplo. Prepodne prolazna oblačnost, a popodne sunčano. Vetar slab severozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 22°C, a maksimalna oko 34°C. Uveče suvo i toplo. Temperatura u 22h 27°C.

Niš: U utorak slaba do umerena oblačnost prepodne, a popodne pretežno sunčano i vrlo toplo. Moguća pojava kratkotrajne prolazne kiše ili pljuska. Vetar slab severozapadni. Minimalna temperatura 18°C, a maksimalna do 32°C. Uveče suvo i toplo. Upozorenje: U Nišu i na jugu Srbije je u toku izrazito sušan period, gde je na teritoriji grada Niša palo svega 6 lit/m2 kiše u zadnjih 45 dana, a u drugim krajevima na jugu Srbije i još manje od toga.

VOJVODINA: U utorak pretežno sunčano i vrlo toplo sa razvojem prolazne oblačnosti tokom prepodneva. Vetar slab severozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 18°C do 21°C, a maksimalna od 31°C do 34°C. Uveče toplo i suvo. Temperatura u 22h od 24°C do 27°C.

Novi Sad: U utorak pretežno sunčano i vrlo toplo vreme sa razvojem oblačnosti prepodne. Vetar slab severozapadni. Minimalna temperatura 20°C, a maksimalna do 33°C. Uveče suvo i toplo. Temperatura u 22h 26°C.

Vreme prekosutra: U sredu neznatno niže temperature uz vrlo toplo i pretežno sunčano sa razvojem oblačnosti tokom dana, uglavnom na severu Srbije. Vetar slab do umeren severozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 14°C do 21°C, a maksimalna od 31°C na krajnjem severu do 37°C na jugu Srbije. Uveče suvo i toplo. Temperatura u 22h od 22°C do 27°C.

Vreme od 3.-eg do 7.-og dana unapred: U sredu malo niže temperature ali i dalje vrlo toplo sa dužim sunčanim periodima i razvojem oblačnosti tokom dana, prvenstveno na severu Srbije. Krajem dana i u noći ka četvrtku na severu Srbije moguća pojava kiše ili lokalnih pljuskova sa grmljavinom. U četvrtak svežije i promenljivo oblačno sa kišom povremeno uz niže i prijatnije temperature. Na jugu Srbije postoji šansa prolaznu kišu ili lokalne pljuskove sa grmljavinom. U petak i za naredni vikend ponovo porast temperature i vrućine u svim predelima za vikend i početkom naredne sedmice, po današnjoj prognozi.

Autor: D.B.