MRAZ I HLADNOĆA! U Srbiji osvanulo LEDENO JUTRO, u pojedinim krajevima do -9! Evo kakav je četvrtak pred nama

U četvrtak ujutru mraz, a tokom dana suvo i hladno sa niskim oblacima i sumaglicom, a mogući su i povremeni sunčani intervali sa većom šansom u centralnim predelima. U Timočkoj Krajini će preovlađivati vedro vreme. Vetar slab severozapadni, severni ili promenljiv. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od -9°C do -3°C, a maksimalna od -1°C na severu do 4°C u Negotinu. Uveče suvo i hladno. Temperatura u 22h od -4°C do -1°C.

Beograd: U četvrtak ujutru mraz, a tokom dana suvo i hladno sa niskom oblačnošću i sumaglicom, a popodne sa malo sunčanih intervala. Vetar slab severozapadni i severni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura -4°C, a maksimalna do 2°C. Uveče suvo i hladno. Temperatura u 22h oko -2°C.

Niš: U četvrtak ujutru mraz, a tokom dana suvo i promenljivo oblačno sa malo sunčanih intervala. Vetar slab severni ili promenljiv. Minimalna temperatura -4°C, a maksimalna 2°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h oko -2°C.

Užički region: U četvrtak ujutru mraz, a tokom dana suvo i hladno sa niskim oblacima i sumaglicom, ali su mogući i povremeni sunčani intervali. Vetar slab severni ili promenljiv. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od -6°C do -3°C, a maksimalna od -1°C do 2°C. Uveče suvo i hladno. Na Zlatiboru i Tari hladno uz promenljivu oblačnost i oko -3°C tokom dana.

VOJVODINA: U četvrtak ujutru mraz, a tokom dana suvo i hladno sa niskim oblacima i sumaglicom, a ponegde su mogući i povremeni sunčani intervali, pre svega na jugu i istoku Banata. Vetar slab severozapadni i severni ili promenljiv. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -6°C do -3°C, a maksimalna od -1°C do 1°C. Temperatura u 22h od -4°C do -1°C.

Novi Sad: U četvrtak ujutru mraz, a tokom dana suvo i hladno sa niskom oblačnošću i sumaglicom. Vetar slab severni ili promenljiv. Minimalna temperatura -5°C, a maksimalna -1°C.

Uveče suvo i hladno. Temperatura u 22h oko -3°C.

Subotica; U četvrtak ujutru mraz, a tokom dana suvo i hladno sa niskom oblačnošću i sumaglicom. Vetar slab severni ili promenljiv. Minimalna temperatura -4°C, a maksimalna 0°C. Uveče suvo i hladno. Temperatura u 22h oko -2°C.

Vreme prekosutra: U petak ujutru mraz, a tokom dana suvo i hladno sa povremenim sunčanim intervalima uz promenljivu oblačnost. Više sunčanih sati biće na istoku i jugu Srbije, a manje na severu uz više niskih oblaka. Vetar slab severozapadni, severni ili promenljiv. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od -9°C do -3°C, a maksimalna od 0°C na severu do 6°C u Negotinu. Uveče suvo i mraz. Temperatura u 22h od -5°C do -1°C.

Vreme od 3.-eg do 7.-og dana unapred: Za vikend pretežno suvo sa jutarnjim mrazevima i maglom. Tokom dana u severnim i centralnim predelima i po kotlinama se zadržava magla ili niska oblačnost sa sumaglicom, a u Timočkoj Krajini, na jugu Srbije i na planinama sunčano i toplije. Početkom iduće sedmice bi magla trebalo da se razilazi tokom dana, posebno u utorak.



Autor: Dubravka Bošković