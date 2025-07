Pljuskovi sa grmljavinom stižu u Srbiju, a onda sledi totalni PREOKRET: Od ovog datuma ponovo 40 stepeni

Drugi dan vikenda doneće Srbiji znatno toplije vreme, uz povratak vrućina. Očekuje se sunčano, posle podne i uveče uz umereno naoblačenje. Maksimalna temperatura biće od 31 do 35 stepeni, u Beogradu do 33.

Još toplije biće u ponedeljak, a maksimalna temperatura biće u dolini Velike Morave i iznad 35 stepeni.

U utorak koji stepen niža temperatura, ali i dalje tropski toplo, uz temperature iznad 30 stepeni. Posle podne i uveče ponegde se očekuju lokalni pljuskovi sa grmljavinom.

Od srede do petka očekuje se sparno, ponegde sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom.

Maksimalna temperatura biće u većini predela oko 30 stepeni.

Od sledećeg vikenda Srbiju očekuje vreo toplotni talas.

Vazduh sa severa Afrike doneće pravu vrelinu već od 19. jula, pa će sve do 25. jula biti vrelo, uz maksimalne tempeature do 40°C, lokalno od 22. do 24. jula u dolini Velike Morave i iznad 40 stepeni.

Očekuju se i tropske noći.

Dakle, narednih dana ponovo vruće, potom uz manje pad temperatura i pojavu lokalnih pljuskova, da bi posle 20. jula ponovo bilo i više nego vrelo.

Autor: Marija Radić