Sledi totalni vremenski preokret: Konačno stižu prolećne temperature, biće i iznad 25 stepeni

Nastavlja se promenljivo aprilsko vreme. Današnji dan doneće Srbiji dosta sunca, ali se i dalje očekuje prohladno. U četvrtak sledi novi talas kiše, dok se na planinama očekuje sneg. Očekuju se olujni udari severozapadnog vetra. Maksimalna temperatura biće od 10 do 14°C. Ovakvo vreme zadržaće se do subote.

U nedelju sunčano i osetno toplije, a maksimalna temperatura biće u većini predela oko 20 stepeni.

Međutim, već početkom sledeće sedmice očekuje se manje pogoršanje vremena, povremeno sa kišom i pljuskovima, a očekuje se i manji pad temperature vazduha.

Sredinom sledeće sedmice biće osetno toplije, uz priliv veoma tople vazdušne mase sa jugozapada i sa Mediterana.



Najtoplije će biti u periodu od srede do petka, odnosno od 16. do 18. aprila. Maksimalna temperatura u većini predela biće oko 25 stepeni. lokalno i do 27 stepeni.

Prema trenutnim prognozama, vikend za Vaskrs doneće manje zahlađenje, a maksimalna temperatura kretala bi se prosečnih vrednost, a to su vrednsti od 16 do 20 stepeni.

Autor: Snežana Milovanov