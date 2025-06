STIŽU PAKLENE VRUĆINE! temperatura skače i do 40 stepeni! Evo šta nas čeka narednih dana

Petak i vikend doneće Srbiji ugodnije letnje vreme i nešto niže maksimalne temperature, a očekuju se i svežije noći. U petak se očekuje i umerena oblačnost, a za vikend sunčano.

Maksimalna temperatura biće od 25 do 30 stepeni, u Beogradu do 26-27 stepeni, što su ujedno i prosečne temperature za ovo doba godine.

Od ponedeljka se očekuje sunčano i svakim danom sve toplije, jer će sa jugozapadapristizati vrela vazdušna masa, poreklom sa severa Afrike.

Već od ponedeljka se očekuju temperature iznad 30 stepeni, a od sredine sedmice pa do kraja sedmice, odnosno do kraja juna one će biti između 33 i 37°C.

Prema trenutnim prognozama vrelina bi se mogla nastaviti i početkom jula, uz temperature do 38 stepeni, lokalno i do 40 stepeni.

Nažalost, do kraja juna i dalje nema naznaka za padavine, osim lokalnih na planinama, pa će se nastaviti veoma sušno junsko vreme.

Širom Srbije dosadašnji deo juna nije ni doneo padavine, zbog čega će ovo biti jedan od najsušnijih ikada.

Sušno vreme odraziće se na nizak vodostaj, ali i na poljoprivredne i ratarske kulture, naročito na kukuruz.

U narednom periodu vrednosti UV zračenja biće veoma visoke, pa se u periodu od 10 do 16 časova ne preporučuje izlaganje suncu duže od 10 minuta, bez adekvatne zaštite.

Autor: Dalibor Stankov