Spremite se za paklene vrućine: Počinju ovog datuma, a trajaće 10 dana - Evo šta možemo očekivati!

U Srbiji je konačno usledila stabilizacija vremena. Još u četvrtak očekuje se smena sunčanih i oblačnih intervala dok će u petak biti pretežno sunčano.

Do petka jutro će biti sveže tokom dana uz prijatne temperature, od 25 do 30 stepeni. U Beogradu će se temperatura kretati od 26 do 28 stepeni.

Od vikenda Srbiju će zahvatiti novi toplotni talas ove sezone, pa se očekuje sunčano i veoma toplo vreme uz maksimalne temperature iznad 30 stepeni, često i iznad 35 stepeni.

U urbanim sredinama i u Beogradu od nedelje slede i tropske noći što znači da ni minimalna temperatura neće padati ispod 20 stepeni.

Prema trenutnim prognzama toplotni talas potrajao bi minimum 10 dana.

Biometeorološka prognoza za naredne dane

Očekuje se nešto povoljnija biometeorološka situacija. Izvestan oprez se savetuje osobama sa varirajućim krvnim pritiskom. Meteoropatske reakcije u vidu glavobolje, smanjene koncentracije i pospanosti mogu biti izražene i u jačoj formi. Neophodna je pažnja u saobraćaju.

U četvrtak se u Srbiji očekuje promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i ređom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska. Zatim do ponedeljka sledeće nedelje razvedravanje i postepeno toplije vreme dok će samo u planinskim predelima, uz lokalni razvoj oblačnosti, padati kiša.

Crveni meteo alarm znači da je vreme vrlo opasno

Prognozirane su naročito opasne vremenske pojave, a takvog su intezitetaa da mogu prouzrokovati veliku materijalnu štetu i biti veoma opasne po bezbednost ljudi i životinja. Treba se često informisati o detaljima očekivanih meteoroloških uslova i rizika. Slediti naredbe i savete nadležnih državnih službi.

Autor: Iva Besarabić