Kraj aprila donosi VREMENSKI PREOKRET: Temperatura pada za 15 stepeni

Današnji praznik doneće Srbiji sunčano i skoro pa pravo letnje vreme, s obzirom na to da se očekuju temperature i do 27, a u Beogradu do 25 stepeni. Međutim, već sada nazire se promena vremena, potom i jače zahlađenje.

Veoma toplo vreme u Srbiji nastaviće se i početkom sledeće sedmice. Maksimalna temperatura biće od 24 do 28 stepeni. U ponedeljak će biti sunčano, prema kraju dana uz jači razvoj oblačnosti, a na jugu i jugozapadu biće i pljuskova sa grmljavinom. Ovo će biti uvod u promenu vremena koja se očekuje u nastavku sedmice.

Od utorka do petka širom Srbije biće promenljivo oblačno, povremeno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Biće uslova i za oluje sa grmljavinom, uz obilne pljuskove.

Temperatura će biti u postepenom padu, ali će i dalje ostati toplo, tako da će sve do petka temperature ostati oko 20 stepeni.

Za vikend sledi jače zahlađenje i prodor osetno hladnije vazdušne mase, uz jak severni vetar. Temperatura će biti u drastičnom padu i to za 10 do 15 stepeni.

Nakon 27. aprila vreme u Srbiji biće veoma hladno i pravo jesenje. Maksimalna temperatura biće od 12 do 16 stepeni, u Beogradu do 13-14 stepeni. Ponegde se očekuje kiša, na planinama čak i sneg.

Hladno vreme zadržaće se sve do kraja aprila.

Prema trenutnim prognozama i sam početak maja doneo bi svežije vreme, uz maksimalne temperature od 14 do 18 stepeni, u Beogradu do 16 stepeni.

Potom bi usledio postepeni porast temperatura i one bi bile iznad 20 stepeni, uz povratak pravog prolećenog vremena.

S obzirom na to da je prosek maksimalne temperature za kraj aprila od 17 do 21°C, one će do utorka biti više i za sedam stepeni, da bi se do vikenda vratile na normalne vrednosti. Sam kraj aprila doneće temperature i za 5 do sedam stepeni niže od proseka.

Dakle, nakon letnjeg Vaskrsa, sledi destibilizacija atmosfere i veoma nestabilno vreme, a kraj aprila doneće i jače zahlađenje vremena.

Autor: Snežana Milovanov