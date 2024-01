TEMPERATURA PADA ZA 15 STEPENI: Ovo je dan kad stiže PREOKRET, Srbija će biti pod uticajem snažnog ciklona!

Srbiju je tokom noći zahvatilo manje zahlađenje, pa je kiša, u mnogim predelima prešla u susnežicu i sneg. Ovog jutra dolazi do razvedravanja, pa će tokom dana u Srbiji biti suvo i uglavnom sunčano. Danas će biti prohladno, maksimalna temperatura kretaće se od 0 do 4stepena, u Beogradu do 3 stepena. Ove temperature su i prosečne temperature za ovo doba godine.

Već u sredu u Srbiji toplije. Očekuje se suvo, uz pojačanje jugoistočnog vetra. Maksimalna temperatura biće od 7 do 13 stepeni, u Beogradu oko 10 stepeni.

Najtopliji dan ne samo ove sedmice, već i u januaru biće četvrtak. Snažan ciklon sa severa Italije i Jadrana doneće Srbiji snažna južna strujanja, ali i vrlo toplu vazdušnu masu. Maksimalna temperatura biće od 12 do 18 stepeni, lokalno u Podrinju i u Kolubarskom okrugu i do 20 stepeni i to zahvaljujući fenskom efektu vetra.

Inače, u četvrtak će duvati jak južni i jugozapadni vetar, na planinama i sa olujnim udarima, dok se u košavskom području očekuje jak jugoistočni vetar, na jugu Banata povremeno sa olujnim udarima.

Četvrtak će doneti i oblačnost sa kišom, a ponegde se očekuju i pljuskovi sa grmljavinom, koji su veoma retka pojava u zimskom delu godine, ali ne i neuobičajeni.

U petak se sa severa očekuje prodor hladnog fronta i jače zahlađenje, pa će kiša vrlo brzo na severu preći u susnežicu i sneg, a južnije će biti toplije, pa će tek prema večeri doći do zahlađenja i prelaska kiše u sneg.

Osim osetnijeg pada temperature, hladni front doneće Srbiji i jak severozapadni vetar.

Maksimalna temperatura biće od 2 stepena na severu Vojvodine do 12 stepeni na jugu Srbije, potom i u tim predelima u padu.

Inače, u petak će jutro i pre podne u skoro svim predelima Srbije biti najtopliji deo dana, zahvaljujući prodoru hladnog fronta.

Za vikend se očekuje vreme u skladu sa kalendarom. Već u subotu ujutro na severu Srbije dolazi do razvedravanja, a sneg tokom dana će prestati i u ostalim predelima, pa će u nedelju biti suvo.

Maksimalna temperatura tokom vikenda biće od 0 do 5 stepeni, u Beogradu do 2 stepena.