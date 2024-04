TEMPERATURA SA 31 STEPENA PADA NA 2! Negde će biti i snega: Meteorolog RHMZ detaljno o zahlađenju koje uskoro stiže

Letnje temperature u Srbiji potrajaće do početka sledeće sedmice, a zatim u utorak dolazi do promene koja će narednih dana dovesti do značajnog pada temperature, a uz jače zahlađenje stižu nam i češće padavine. Sa maksimalne od 31 stepena, temperatura će praktično preko noći pasti na svega 2!

Razlika u očekivanim temperaturama u odnosu na trenutne biće oko 15 i više stepeni, a od četvrtka se na planinama višim od 1.500 metara očekuje i sneg.

Stiže naoblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom uz pad temperature

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) je objavio da će “u ponedeljak biti pretežno sunčano i toplo, a od utorka ćemo imati naoblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom uz pad temperature i pojačan severozapadni vetar”.

Meteorolog RHMZ Nevena Živanović kaže za “Blic” da prema trenutnim izgledima i poslednjem prognostičkom materijalu do utorak ostaje sunčano i toplo, odnosno, utorak je prelazni dan kada ćemo sa natprosečnih pasti na prosečne temperature za ovo doba godine.

- Prvu polovinu aprila je obeležilo i obeležiće stabilno, suvo vreme sa natprosečnim temperaturama, i tako će biti do utorka 16. aprila. Kao najtopliji dani se izdvajaju nedelja i ponedeljak, kada će ponovo biti oko 30 stepeni. U utorak očekujemo promenu, a od srede će biti hladnije. U utorak nam se približava i preko Srbije se sporo premešta frontalna zona koja dolazi iz centralne Evrope i ona nam donosi naoblačenje sa kišom, ima uslova i za pljuskove sa grmljavinom. Sa prolaskom tog fronta vetar će biti u skretanju na severni i severozapadni pravac i duvaće pojačan. Nakon prolaska fronta očekuje nas pad temperature – kaže Nevena Živanović.

Sa 30 stepeni u ponedeljak padamo do jutarnjih 2 stepena

Dodaje da utorak donosi pad temperature u svim mestima u odnosu na nedelju i ponedeljak, ali pravo zahlađenje ćemo osetiti od srede. Tako će u ponedeljak biti oko 30 stepeni, u utorak od 21 na severu do 27 stepeni na jugu zemlje. Od srede će se najviše dnevne temperature kretati u intervalu od 14 do 18 stepeni.

U sredu i četvrtak, 17. i 18 aprila, najniže temperature će biti od 3 do 8 stepeni, odnosno, od 2 do 7 stepeni Celzijusa.

Zahlađenje će trajati do kraja sledeće nedelje, a na Kopaoniku je moguć i sneg

- Svežije vreme će se zadržati i u četvrtak, petak i subotu sa temperaturama oko prosečnih vrednosti. Vraćamo se temperaturama koje priliče drugoj polovini aprila. Na visokim planinama, na nadmorskim visinama iznad 1,5 kilometara, kao što je Kopaonik, moglo bi da bude uslova za susnežicu i sneg u četvrtak i petak, u drugoj polovini sledeće sedmice - kaže Nevena Živanović.

Do kada traje zahlađenje

Hladnije vreme, odnosno povratak na prosečne temperature uz čestu pojavu kiše, trajaće do kraja sledeće sedmice.

Zatim će vreme biti u skladu sa kalendarom, a meteorolog kaže da se ne očekuju jutarnji mrazevi na nižim nadmorskim visinama, eventualno bi moglo da bude slabog prizemnog mraza.

- RHMZ nastavlja da prati vreme i kako se budemo približavali tom datumu i prognoza će biti izvesnija i preciznija – poručuje Živanović.

Vremenska prognoza za Srbiju za petak

RHMZ u vremenskoj prognozi navodi da će u petak biti pretežno sunčano i toplo, a uz lokalni razvoj oblačnosti samo se ponegde u brdskoplaninskim predelima očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak. Vetar će biti slab i umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura će biti od 7 do 14 stepeni, a najviša od 24 do 29 stepena.

Vremenska prognoza za Srbiju za subotu

U subotu će biti pretežno sunčano i toplo uz slab i umeren razvoj dnevne oblačnosti. Vetar će biti slab i umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura će biti od 8 do 14 stepeni, a najviša od 23 do 28 stepeni.

Vremenska prognoza za Srbiju za nedelju

Drugog dana vikenda biće pretežno sunčano i toplo. Duvaće slab i umeren, severni i severozapadni vetar.

Najniža temperature će biti od 7 do 14 stepeni, a najviša dnevna od 26 do 30 stepeni.

Vremenska prognoza za Srbiju za ponedeljak

U ponedeljak se očekuje pretežno sunčano i toplo. U Beogradu će minimalna temperature biti 16, a maksimalna 30 stepeni Celzijusa. U Novom Sadu će biti najniža temperature 13, najviša 29 stepeni.

U Nišu će u ponedeljak sunčano, najniža temperature će biti 12 stepeni, a najviša 31 stepen Celzijusa. U Kragujevcu isto toplo sa najnižom temperaturom od 10 i najvišom od 31 stepen Celzijusa.

Vremenska prognoza za Srbiju za utorak

Od utorka u Srbiji će doći do naoblačenja s kišom, pljuskovima i grmljavinom uz pad temperature i pojačan severozapadni vetar.

U Beogradu mogući pljuskovi, najniža temperatura će biti 15, najviša 23 stepena. U Novom Sadu se očekuju poslepodnevni pljuskovi. Najniža temperatura će biti 13, a najviša 23 stepena.

U Nišu najniža temperature 13, najviša 27 stepeni, dok će u Kragujevcu minimalna biti 14, a maksimalna 25 stepeni Celzijusa.